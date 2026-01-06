Falcao despierta reacción en el mundo: Medios internacionales se rinden al tigre

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo sacudió al fútbol colombiano. La confirmación oficial del club capitalino generó eco inmediato en medios internacionales, que destacaron el componente emocional de la vuelta del tigre al equipo de sus amores, tras seis meses de inactividad y en lo que muchos consideran el tramo final de su carrera profesional.

Desde Sudamérica hasta Europa, la noticia interpretada como el “último baile”, una decisión marcada más por el vínculo sentimental que por lo económico y que vuelve a poner a Millonarios en el centro de la conversación futbolera global.

Lea también Primera decisión de Hernán Torres tras el regreso de Radamel Falcao

Argentina y España hablan del “último baile” del Tigre

En Argentina, donde Falcao también había sido vinculado con varios clubes, la noticia fue recibida con sorpresa. TyC Sports recordó que el delantero estuvo seis meses sin competir y que incluso fue relacionado con Tigre, antes de confirmarse su continuidad en Colombia.

Por su parte, Olé subrayó el simbolismo del anuncio: “Radamel Falcao García volverá a ponerse la camiseta de Millonarios. El club lo describió como el ‘last dance’ del Tigre en el fútbol profesional”.

El Gráfico puso el foco en la cuenta pendiente del delantero con el club bogotano, resaltando que vuelve con el objetivo de cumplir el sueño que quedó inconcluso en su primera etapa, ganar un título con Millonarios.

En España, Mundo Deportivo destacó el aspecto emocional de la operación y habló de una historia que se niega a cerrarse, el vínculo entre Falcao y el equipo del que es hincha declarado. En la misma línea, Cadena SER calificó la relación como una de esas “historias de amor” que siempre encuentran la forma de volver a empezar.

Sudamérica lamenta y observa el proyecto de Millonarios

En Ecuador, varios medios lamentaron que el delantero no haya llegado a Emelec, club que intentó ficharlo en el último mercado. Ecuavisa aseguró que hubo una oferta formal, pero que el colombiano optó por quedarse en su país y apostar por Millonarios en 2026.

Desde Perú, la mirada fue distinta. Depor resaltó el plantel que está armando el conjunto embajador para la nueva temporada, mencionando a Falcao como el gran referente de un equipo que también contará con Rodrigo Ureña, exjugador de Universitario. Para la prensa peruana, Millonarios se perfila como un proyecto ambicioso con nombres de peso y experiencia.

Un regreso que trasciende fronteras

Más allá de que su debut oficial tendrá que esperar por la sanción pendiente, el retorno de Radamel Falcao a Millonarios volvió a demostrar el impacto internacional del máximo goleador histórico de la Selección Colombia. La prensa mundial coincidió en un punto: no se trata de un fichaje más, sino de una decisión cargada de simbolismo, nostalgia y ambición.

El tigre vuelve a casa y el mundo del fútbol, una vez más, está mirando a Bogotá.