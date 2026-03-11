Nacional goleó a Junior en el Romelio y marcha primero en la Liga BetPlay

Atlético Nacional se impuso con autoridad 0-4 sobre Junior FC este martes 10 de marzo en un partido pendiente de la tercera fecha de la Liga BetPlay.

El compromiso se disputó en el Estadio Romelio Martínez, escenario que recibió este duelo aplazado debido a un compromiso internacional que tenía el conjunto verdolaga semanas atrás.

Desde los primeros minutos Nacional dejó ver su intención ofensiva y llegó incluso a abrir el marcador muy temprano, cuando a los cuatro minutos William Tesillo envió el balón al fondo de la red. Sin embargo, la anotación fue invalidada por posición adelantada, por lo que el encuentro continuó sin goles pese al buen arranque del equipo visitante.

El momento que cambió el rumbo del partido llegó al minuto 20, cuando el defensor Jermain Peña fue expulsado tras un golpe sobre Juan Manuel Rengifo, dejando a Junior con un hombre menos.

A partir de ese momento el cuadro antioqueño se volcó al ataque y empezó a generar cada vez más peligro sobre el arco rival, aprovechando la superioridad numérica.

La insistencia tuvo recompensa justo antes del descanso, pues al 45+4’ Juan Manuel Rengifo apareció dentro del área para marcar el primer gol de la noche.

En la segunda parte Junior intentó adelantar sus líneas en busca del empate, pero esa decisión terminó favoreciendo al equipo visitante, que encontró espacios para atacar a la contra.

Así llegaron los demás goles: Alfredo Morelos marcó el segundo al minuto 77, luego Dairon Asprilla —recién ingresado— anotó el tercero al 83’, y Marlos Moreno selló el 0-4 definitivo al 87’.

Con este resultado, Atlético Nacional llegó a 21 puntos y es el nuevo líder del campeonato con un partido pendiente, mientras que Junior quedó séptimo con 16 unidades.

Próximos partidos de Nacional y Junior

En la próxima fecha Nacional recibirá a Llaneros FC el viernes 13 a las 8:30 p. m., y Junior será local frente a Fortaleza el domingo 15 a la misma hora.