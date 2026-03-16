Nacional hizo oficial inesperada baja en medio de la Liga Betplay: fichaje confirmado en Europa

Atlético Nacional vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes con una inesperada noticia que se dio a mitad de la Liga Betplay, una noticia que podría afectar el rendimiento del equipo en las fechas pendientes de la competencia.

El cuadro 'verdolaga' ha tenido un inicio bastante destacado en el inicio de la temporada 2026 y se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones, un hecho que ha podido conseguir gracias al refuerzo que hubo en la plantilla y en donde justamente destacó en su momento el nombre de Ximena Góngora, quien llegó desde China, pero así mismo se despidió rápidamente del club.

Nacional confirmó la salida de Ximena Góngora

El equipo comandado por Jorge Barreneche ha sorprendido en la presente temporada con una serie de resultados positivos que lo dejan justo en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, solo por debajo de América de Cali.

El 'verde paisa' llevaba tres victorias consecutivas y el rendimiento ha sido bastante positivo, en especial por los destacados refuerzos que llegaron en la presente temporada, donde destacaron los nombres de Lucero Robayo, Camila Ceballos, Stefanía Orrego y una de las más destacadas, Ximena Góngora.

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La defensora central de 28 años arribó a Nacional desde el fútbol de China, en donde militó con el Tianjin Shengde Women’s FC y salió como una de las goleadora. Góngora era uno de los fichajes estrella, pero Barreneche no la pudo aprovechar deportivamente al máximo, ya que se confirmó su salida hacia el exterior.

Nacional sorprendió con el inesperado anuncio sobre la salida de la defensora, quien tomará rumbo hacia Europa y sumará una nueva experiencia en su historial como profesional, en donde ya tuvo paso por Eastern Flames de Arabia Saudita, el Maccabi Kishronot de Israel y el Pyunik Women de Armenia.

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Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

El siguiente reto de Barreneche sin Góngora en la Liga Betplay será en el marco de la fecha 5 cuando se enfrente a Atlético Bucaramanga. Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el sábado 21 de marzo sobre las 17:00 hora local.