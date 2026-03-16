Néiser Villarreal recibe mala noticia: esta fue la última decisión que tomó Cruzeiro

La temporada 2026 para Cruzeiro no empezó de la mejor manera y junto con ello uno de los mayores afectados es el delantero colombiano, Néiser Villarreal, quien hizo todo lo posible para llegar al cuadro brasileño, pero que ahora sufre en la zona del descenso y se queda sin director técnico.

La etapa de Tite como entrenador de Cruzeiro Esporte Clube llegó a su fin de manera justificada por los malos resultados el 15 marzo de 2026. El técnico brasileño fue destituido después de un inicio decepcionante inicio en el Campeonato Brasileño Serie A, en el que el equipo no ha logrado sumar de a tres unidades a lo largo de las primeras seis jornadas del torneo.

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Cruzeiro confirmó la salida de Tite

La "gota que derramó el vaso" fue justamente el empate 3-3 ante Vasco da Gama que se vio en el marco de la fecha 6 en el estadio Mineirão, resultado que colmó la paciencia de los dirigentes y de la afición celeste. El club anunció la salida del entrenador pocas horas después del encuentro, argumentando que los resultados no estaban a la altura de las expectativas del proyecto deportivo.

A pesar de que todavía queda un largo camino por recorrer en el Brasileirao, la mesa directiva del club decidió que para salvarse de descender lo mejor era tomar medidas lo más pronto posible en cuanto al cambio cuerpo técnico para implementar otra idea de juego y planteamiento táctico que le permita finalmente encontrar la victoria en el certamen y empezar a ascender posiciones.

Tite llegó al equipo a finales de 2025 con la misión de consolidar a Cruzeiro como protagonista del fútbol brasileño y sudamericano. Adenor Leonardo Bacchi, había firmado contrato hasta finales de 2026 para reemplazar al portugués Leonardo Jardim. Su llegada generó gran ilusión, ya que se trataba de uno de los técnicos más prestigiosos del país tras dirigir durante seis años a la Selección de Brasil.

A pesar del mal inicio en la liga, la etapa de Tite en Cruzeiro también tuvo momentos positivos. Bajo su dirección, el equipo logró conquistar el Campeonato Mineiro 2026, derrotando a su clásico rival Atlético Mineiro en la final.

Ese título parecía darle estabilidad al proyecto, pero la irregularidad en el arranque del Brasileirão terminó pesando más que el trofeo estadual y se convirtió indudablemente en un hecho que puede afectar para bien o para mal el futuro de Néiser Villarreal, ya que puede arribar un estratega que le dé más minutos y sepa potenciar su talento, así como también lo podría dejar estancado en la zona del banquillo técnico.

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¿Cómo le ha ido a Néiser Villarreal en Cruzeiro?

El goleador de la Selección Colombia Sub 20 se despidió de Millonarios y arribó a Cruzeiro a inicios de la presente temporada, aunque su rendimiento no ha sido el esperado, ya que lleva muy pocos minutos sumados, poco más de 250 en el terreno de juego en seis partidos disputados entre el Brasileirao y el Campeonato Mineiro. Sin embargo, durante este corto paso por el fútbol brasileño, logró conseguir su primer gol a nivel de clubes, justo en el partido de despedida de Tite ante Vasco da Gama.