Así quedó el palmarés de la Copa BetPlay tras título de Nacional

Una fiesta en el Atanasio Girardot entre los dos clubes más grandes de Antioquia. Por un lado, Deportivo Independiente Medellín que pretendía ‘salvar’ el semestre con un título, y Atlético Nacional que tenía la misma ilusión, dado que no pudo clasificar a la final y tampoco logró sellar la clasificación a la Copa Libertadores. Ganar un trofeo era esencial para despedir el año con uno.

Con una nómina estelar y con un capital económico interesante, Atlético Nacional sacó adelante la serie después de un empate sin goles en condición de local. Washington Aguerre fue la gran figura atajando todos los balones posibles. En la segunda final, un solitario tanto de Andrés Felipe Román dio frutos para poder alzar el título.

Nacional se despide entonces con un título, pero con el fracaso de no lograr la clasificación para la Copa Libertadores, algo atípico en la historia de la institución verdolaga que ha ganado ese torneo internacional en dos ocasiones. Tendrán que conformarse con la Copa Sudamericana que será el máximo objetivo en el 2026.

La final tenía dos aspectos, uno que le daba la mano al Medellín, y otro que apoyaba a Atlético Nacional. Los ‘Poderosos’ nunca habían perdido un título contra su acérrimo rival, pues el recuerdo fue en 2004, mientras que los verdolagas nunca han caído en la definición del título de la Copa BetPlay.

ASÍ QUEDÓ EL PALMARÉS DE LA COPA BETPLAY EN LA HISTORIA

Esta era la octava ocasión en la que Atlético Nacional estaba disputando una final de la Copa BetPlay y, como ha sido la costumbre, con el solitario gol de Andrés Román, alcanzaron su octavo trofeo de la competencia. Es decir, nunca han perdido un título en este certamen.

Con esto, Nacional sigue reinando en el liderato con ocho títulos, le siguen Millonarios y Medellín con tres títulos, Santa Fe y Junior con dos, Deportivo Cali, Boca Juniors de Cali, La Equidad y Deportes Tolima con uno.

Como si fuera poco, Nacional lleva dando de qué hablar en la competencia entre los clubes de la A y de la B con tres títulos seguidos. Ganó en el 2023, en 2024 y ahora repite en el 2025. Medellín empata a Millonarios con dos subcampeonatos, uno en 2017 y el de 2025.

De esa manera, así está el palmarés completo con los años de cada título de los ganadores de la competencia:

Atlético Nacional | 8 títulos | 2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023, 2024

Millonarios | 3 títulos | 1953, 2011, 2022

Independiente Medellín | 3 títulos | 1981, 2019, 2020

Independiente Santa Fe | 2 títulos | 1989, 2009

Junior de Barranquilla | 2 títulos | 2015, 2017

Deportivo Cali | 1 título | 2010

Boca Juniors de Cali | 1 título | 1951

Deportes Tolima | 1 título | 2014

La Equidad/Internacional de Bogotá| 1 título | 2008