Nacional inició pretemporada con 4 bajas de consideración

Este lunes 4 de enero, la plantilla deAtlético Nacionalinició los trabajos de pretemporada en este 2026, donde recordemos el equipo ‘verdolaga’ tendrá participación en la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que se verá las caras contra Millonarios en un partido único que se disputará en el Estadio Atanasio Girardot el próximo 4 de marzo.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias tendrá la misión de obtener títulos luego de quedar a las puertas de la final de la pasada Liga BetPlay, teniendo en cuenta que para muchos hinchas la conquista de la Copa BetPlay no satisface por completo sus expectativas.

Las cuatro bajas de Nacional en su primer día de pretemporada

Varios han sido los nombres que suenan para abandonar la institución antioqueña, sin embargo, todavía no hay información oficial de algunos casos y hay expectativa en los hinchas, así lo confirmó el periodista Juan David Londoño mencionando los siguientes jugadores.

Primero está la situación que vive Marino Hinestroza, que no hizo parte de este día de pretemporada mientras se resuelve su fichaje a Boca Juniors, el cual todo indica estaría pronto de resolverse, pese a cierta incertidumbre en la negociación.

Por otro lado, Alfredo Morelos tampoco hizo presencia en el entrenamiento de este lunes, delantero que quiere seguir en Nacional y que está a la espera de su salida consensuada del Santos de Brasil, conjunto dueño de su ficha que recibiría por parte de Nacional el pago del 60 % de sus derechos deportivos a cambio de 2.3 millones de dólares.

Otros dos jugadores se ausentaron del entrenamiento, pero avanzan los fichajes

A los delanteros mencionados anteriormente se les suma el defensor Juan José Arias y el atacante argentino Juan Bauzá, quienes no tendrían planes de salir de Nacional y que tuvieron actuaciones aceptables en el pasado semestre con Nacional, suponiendo entonces que su ausencia en el entrenamiento se produciría por otras razones.

La fuente añade que el entrenamiento sí tuvo la presencia del arquero Kevin Cataño, así como también de los juveniles Samuel Velásquez, Emilio Aristizábal y Jayder Asprilla, mientras que los fichajes Nicolás Rodríguez (ya presentó exámenes médicos) y Milton Casco (inicia exámenes hoy) todavía no están con el equipo, pero se espera se sumen pronto a la plantilla.