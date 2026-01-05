Marino le mete presión a Boca: el curioso mensaje que complica su futuro

En año del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, los jugadores esperan estar en forma y tener la regularidad para convencer a sus respectivos técnicos para mantenerse dentro de la lista de 26 convocados. Durante las Eliminatorias Sudamericanas, Marino Hinestroza de Atlético Nacional fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo y ahora busca nuevos aires con la necesidad de afianzarse.

Tras salir campeón de la Copa BetPlay enfrentando al Deportivo Independiente Medellín, Marino se despidió de Atlético Nacional mientras se sumaba el interés de Boca Juniors y de Brasil con Fluminense y de Gremio de Porto Alegre. De hecho, ya hay negociaciones avanzadas con el equipo argentino.

Atlético Nacional se plantó con 6 millones de dólares, mientras que Boca Juniors solo está dispuesto a poner 5 millones sobre la mesa. Estos aspectos han congelado las fases definitivas del fichaje y han dejado a la expectativa al extremo vallecaucano.

EL MENSAJE DE MARINO HINESTROZA ANTE LA ESPERA POR SU CLUB EN 2026

En su cuenta oficial de Instagram, el extremo colombiano subió una publicación que dejaba claro su impaciencia frente a estas dudas que han enfriado la confirmación de su venta a Boca Juniors. El club colombiano no se baja de los 6 millones de dólares y es lo que pone trabas.

Con un corto mensaje que decía “¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?” hizo notar su incógnita con su próximo club en el futuro. No se ha definido nada con Boca Juniors, pese a estar avanzado, ni tampoco se ha definido si Brasil puede ser la otra ruta para jugar durante este 2026.

Y es que, en este comienzo del 2026, el mercado de fichajes abre para la posibilidad de contratar jugadores. Las cosas con el caleño se han estancado, pero podrían llegar a buen puerto en las próximas semanas. Una indirecta para presionar al cuadro argentino de cara a las horas claves en la ventana de fichajes.

¿EN QUÉ VA LA CONTRATACIÓN DE MARINO HINESTROZA?

Marino quiere jugar en Boca Juniors y el club también ha demostrado su interés en tener al extremo. La cosa tiene que ver con las respuestas de Atlético Nacional que es dueño de gran parte de los derechos deportivos del ex Columbus Crew. Los verdolagas ya han rechazado ofertas para su compra definitiva.

De hecho, TyC Sports mantiene que, “la negociación con Nacional por Marino Hinestroza se mantiene en un impasse. Desde el conjunto colombiano no aceptaron las condiciones de Boca, mientras que el Xeneize tampoco quiere hacer un esfuerzo mayor. Así, si bien el extremo presiona para salir, la cuestión quedó en stand-by, incluso con algunos equipos brasileños”.

Las próximas horas serán claves para el futuro de Marino Hinestroza que cuenta con opciones en Boca Juniors y en el Fluminense como principales equipos que quieren contar con los servicios del vallecaucano. El mensaje en su Instagram también le metería presión a Boca Juniors y a los clubes brasileños.