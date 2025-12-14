Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín no se sacaron ventajas y empataron 0-0 en la fina de ida de la Copa BetPlay Dimayor.

A pesar de las expectativas generadas, el compromiso contó con muy pocas emociones de gol durante los 90 minutos, ya que solo en el segundo tiempo el conjunto 'verdolaga' hizo valer su condición de local para generar algo de peligro.

FEO clásico: análisis de Carlos Antonio Vélez

Al término del partido, Carlos Antonio Vélez dejó su análisis del partido, el cual calificó como un "feo clásico" por lo demostrado por ambos equipos en el primer tiempo.









"Feo clásico. Nacional y Medellín. En el primer tiempo... nada digno de una final. Cortado, faltas sistemáticas, amarillas por doquier y protestan todo aprovechando la novatada del juez. Lo único rescatable la pared Morelos - Román que se remató mal y que no apareció el odioso e innecesario humo. Versión muy light de ambos. Falta un tiempo".

Por otro lado, tras el pitazo final, Carlos Antonio aseguró que tanto Nacional como Medellín quedaron "debiendo", pero también destacó la actuación del guardameta uruguayo Washington Aguerre, que salvó en repetidas ocasiones al conjunto 'poderoso'.









"Mejor nacional en el segundo tiempo y peor que en el primer tiempo el Medellín que no llegó nunca. Como se ha desfigurado el equipo rojo. Nada que ver con el del clausura. Aguerre paró cinco pelotas de gol. Fue brillante ante los ataques peligrosos, pero aislados, del verde que con muy poco asustó. Nos quedaron debiendo para la vuelta. (Y pongan un buen árbitro por favor!)"