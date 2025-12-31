Nacional confirmó decisión final sobre el fichaje de Santiago Arias

Santiago Arias podría tener un destino inesperado. El lateral derecho, con amplia trayectoria internacional, surge como una alternativa de jerarquía para reforzar a Atlético Nacional. Sin embargo, su camino podría inclinarse hacia suelo argentino.

El colombiano suena como una carta posible para Racing de Avellaneda, equipo que dirige Gustavo Costas, quien ya comenzó a delinear el plantel con el que afrontará los desafíos de la próxima temporada.

La banda derecha es hoy una de las prioridades para el cuerpo técnico de la ‘Academia’. La salida de un referente en ese sector dejó un vacío que el club pretende cubrir con un futbolista confiable, de recorrido y con capacidad para responder en contextos de alta exigencia. En ese escenario aparece Arias, un jugador que, a sus 33 años, sigue vigente y cuenta con el aval de una carrera construida en ligas competitivas de Europa y Sudamérica.

Tras finalizar su vínculo con el Bahia, el colombiano quedó con el pase en su poder, una condición que le permite negociar sin intermediarios y que resulta muy valorada por clubes que buscan reforzarse sin realizar grandes desembolsos. Para Racing, que debe administrar con cuidado su presupuesto, esta variable no es menor.

Desde lo futbolístico, Ariasofrece versatilidad y experiencia. Su pasado en instituciones como PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen respalda un perfil acostumbrado a la presión y a la competencia constante.

El estilo de Costas, caracterizado por la intensidad, el orden defensivo y la proyección por las bandas, podría potenciar las cualidades del lateral cafetero. Ariasno solo aporta solidez en la marca, sino también criterio para sumarse al ataque y experiencia para leer los momentos del partido.

Además del plano de clubes, la dimensión internacional también juega un papel importante. El defensor ha sido parte habitual de la Selección Colombia, participando en procesos clasificatorios y torneos de alto nivel. Con el horizonte del Mundial 2026, asegurar continuidad y protagonismo en un equipo competitivo aparece como una motivación adicional en la toma de decisiones del jugador.

La elección final dependerá de múltiples factores: condiciones económicas, duración del contrato, rol dentro del equipo y proyección deportiva. En ese contexto, Arias compite con otros nombres, pero destaca por su trayectoria internacional y su condición de agente libre.

Para Racing, sumar un futbolista con estas características sería una apuesta a corto plazo, orientada a fortalecer un sector específico del campo y a elevar el nivel competitivo del plantel. No se trata solo de cubrir un espacio, sino de hacerlo con un jugador que entienda la exigencia de un club grande y que esté preparado para asumir responsabilidades desde el primer día.

Mientras el mercado avanza y las negociaciones comienzan a tomar forma, el nombre de Santiago Arias se instala como una posibilidad concreta para Racing. La experiencia, el liderazgo y la vigencia del colombiano encajan con la idea de un equipo que quiere ser protagonista en el ámbito local e internacional.