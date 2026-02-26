Nacional no fue más que Santa Fe: Repetto se despachó

Finalmente se jugó la fecha 5 de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, un duelo esperado por todos los fanáticos y que terminó dejando al equipo de Diego Arias con su primera victoria en condición de visitante desde octubre.

Santa Fe comenzó ganando el partido con una tempranera anotación de Frasica, pero no pudo mantener la ventaja, habiendo sido remontado con anotaciones de Morelos. Aún así, Pablo Repetto confirmó que el partido fue parejo y que claramente el cuadro 'verdolaga' no había sido más que ellos.

Pablo Repetto no se guardó nada tras la derrota ante Nacional

El equipo comandado por Pablo Repetto sigue sin encontrar el camino de la victoria en la Liga Betplay y, aunque ganó la Superliga a inicio del presente año, su participación en la siguiente fase de la competencia empieza a preocupar, al igual que en la Copa Libertadores.

El 'león' se durmió y Alfredo Morelos se aprovechó de esta situación al anotar doblete tras un penal cometido al minuto 60 y con una fría definición de pierna derecha, tras un pase de Andrés Felipe Román, frente al arquero Mosquera Marmolejo sobre el 69.

Santa Fe dominó en la primera parte y tras el segundo gol volvió a retomar el control del partido, hechos que hicieron reflexionar a Pablo Repetto y confesar que Nacional no superó a Santa Fe, simplemente se sufrió un golpe anímico tras los goles del cual no se pudo recuperar fácilmente.

"Ningún equipo ha sido más que nosotros. El equipo viene mejorando, hay jugadores que se están poniendo en forma y vemos futuro en el equipo independientemente del trago amargo que estamos viviendo hoy. No estamos en la posición que queremos, pero lo importante no es como empieza sino como termina y vamos a trabajar para lograr resultados que nos metan dentro de los ocho".



Pablo Repetto le envió un mensaje a la hinchada

El estratega uruguayo también fue consciente de lo que estaba en juego durante estos 90 minutos en los que sumar de tres era importante para la tabla de posiciones, el ánimo de los jugadores, pero también para celebrar el cumpleaños 85 del cuadro 'cardenal'.

"Estamos dolidos porque hoy la gente acompañó, empujó y no pudimos darle la alegría que se merecía, es el dolor más grande que tenemos. Hoy entendíamos que era un lindo partido y sumar de a tres hubiera sido muy importante y eso nos genera una frustración, pero a parte de eso no hay que mirar tanto al presente, sino proyectarnos al futuro. No llevamos ni dos meses, hoy estamos en construcción, se suman jugadores y estamos evaluando para que en el futuro mantengamos las cosas que hacemos bien".