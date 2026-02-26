Pelea entre los hinchas de Nacional durante el duelo contra Santa Fe

El duelo de la fecha 5 entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional finalmente se pudo jugar en el Estadio El Campín tras la suspensión obligatoria por el mal estado del terreno de juego.

Sin embargo, este duelo no sería como se esperaba, ya que el espectáculo deportivo se vería manchado por la violencia que protagonizaron los fanáticos del club 'verdolaga', entre ellos mismos, en las gradas del escenario deportivo.

Lea también Marino vería la luz en Vasco da Gama: salida de entrenador lo beneficiaría

Disputa entre los propios hinchas de Nacional en El Campín

El encuentro que se llevó a cabo en el 'Coloso de la 57' comenzó como una auténtica fiesta por el cumpleaños 85 de Independiente Santa Fe y esta se incrementó cuando fue justamente el cuadro 'cardenal' el que pegó primero en el marcador y se fue arriba con una tempranera anotación de Omar Fernández Frasica sobre el minuto 7.

Lamentablemente el cumpleaños del 'león' se vio opacado por un desafortunado acontecimiento que ocurrió en las tribunas de El Campín protagonizado por los fanáticos 'verdolagas'.

En primera instancia, minutos antes de que iniciara el compromiso, algunos de los fanáticos de Nacional habían ingresado desde la tribuna de oriental, pero decidieron tomarse la tribuna de norte para juntarse con el resto de los hinchas que ya se encontraban ahí.

Lea también Arturo Reyes fue sancionado por Dimayor tras conducta inadecuada

Luego, durante el entretiempo, nuevamente fueron los seguidores de Atlético Nacional los que se robaron el protagonismo con actos de violencia entre ellos mismos en la tribuna norte del estadio de Bogotá.

Frente a esta situación tuvo que intervenir la policía que se encontraba dentro del escenario deportivo para mantener el orden de las tribunas y evitar desmanes.

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

¿Cómo llegan Santa Fe y Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El mejor posicionado en este encuentro es el 'verde paisa', el cual se encuentra ubicado en la quinta casilla, habiendo disputado cinco partidos, cuatro victorias y una derrota, que lo dejan con 12 puntos.

Mientras que el cuadro 'cardenal' lleva ocho partidos jugados, dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas, lo que le permite sumar 10 puntos y ubicarse en el puesto 12.