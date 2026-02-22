Nacional no tuvo piedad de Alianza FC y lo goleó: Chicho Arango convirtió su primer tanto

La fecha 8 de la Liga Betplay comenzó de buena manera con varias goleadas en el transcurso de la a jornada, en donde justamente fue Atlético Nacional uno de los protagonistas al anotarle tres goles a Alianza FC en el Estadio Atanasio Girardot.

El 'verde paisa' hizo respetar su condición de local y se reivindicó con su hinchada tras haber caído en a fecha anterior contra Deportivo Cali. Ahora, de la mano del 'Chicho' Arango, quien jugó su primer partido en la casa de Nacional, se llevaron los tres puntos y escalaron más en la tabla de posiciones.

Nacional volvió a la victoria gracias al Chicho Arango

En la primera mitad del compromiso fue cuando se vivió la mayor cantidad de emociones, en especial porque el Chicho Arango se robó el show, ya que apenas al minuto 8 abrió el marcador, aprovechando un preciso balón dentro del área para batir al arquero visitante y dar la ventaja temprana al cuadro 'verdolaga'.

El tanto encendió a la afición en las tribunas que finalmente veían al goleador celebrar con la camiseta del equipo de sus amores, pero también obligó a Alianza a replantear su estrategia para buscar el empate.

Sin embargo, Nacional siguió encontrando espacios y acercándose con peligro, controlando el ritmo del partido hasta que apareció Alfredo Morelos se encargó de duplicar la ventaja gracias a un potente remate y bien colocado al minuto 33’ que dejó sin opción al guardameta, Juan Camilo Chaverra.

La segunda mitad mantuvo la tónica del complemento anterior. Nacional no bajó la intensidad y siguió generando oportunidades. Morelos volvió a hacerse presente al minuto 56’, coronando una excelente jugada colectiva con un nuevo gol que cerró prácticamente el marcador y selló el triunfo por tres goles de diferencia.

Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

El siguiente reto del 'verde paisa' será para irse poniendo al día en el calendario, en donde se enfrentará ante Independiente Santa Fe por el marco de la fecha 5. Este partido se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero en el Estadio El Campín.