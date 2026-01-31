Nacional presentó al 'Chicho' Arango como refuerzo de lujo para 2026

Atlético Nacional se sigue armando para la temporada 2026 y este sábado 31 de enero presentó a su último refuerzo de lujo. Se trata del delantero Cristian 'Chicho' Arango, quien llega al conjunto 'verdolaga' procedente del San Jose Earthquakes de la MLS.

Arango llega a Atlético Nacional con contrato en condición de préstamo por un año con un importante cargo de 500 mil dólares. Adicionalmente, los equipos pactaron una opción de compra, que quedó estipulada en 1,5 millones de dólares por el 60% del pase de atacante.

Atlético Naciona será la tercera camiseta que vista Cristian Arango en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta que ya jugó para Envigado y Millonarios.

En el exterior hizo parte del Valencia Mestalla de España, Desportivo das Aves y Tondela de Portugal.

También integró los plánteles de Los Ángeles Fc, Real Salt Lake y San José Earthquakes de Estados Unidos y Pachuca de México.

Altas de Atlético Nacional para 2026

Con Cristian 'Chicho' Arango, Atlético Nacional cerró un brillante mercado de fichajes, en el que potenció su nómina de cara a los compromisos de la temporada.

El cuadro 'verdolaga' sumó al portero Kevin Cataño, el lateral Miltón Casco , el mediocampista Nicolás Rodríguez y el extremo venezolano Eduardo Bello.

Además, Atlético Nacional aseguró la continuidad de delantero Alfredo Morelos.