Nacional cerró negocio redondo: jugador fue vendido a club de Europa

En medio de la Liga BetPlay 2026-I, Atlético Nacional perdió a dos jugadores sobre el final de enero. Por un lado, Juan José Arias que jugará en la Major League Soccer de los Estados Unidos, y, por el otro, Royer Caicedo que se convertirá en la segunda venta en menos de una semana.

Infortunadamente, con estas dos ventas, una con destino a Estados Unidos y la otra que dará de qué hablar en Europa, Atlético Nacional se queda sin dos defensores centrales para competir en la Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa BetPlay. Dejaría mermada esa zona de la zaga defensiva para pelear en los tres torneos que encararán en este 2026.

Royer Caicedo es un defensor central que ni siquiera ha sumado diez partidos como jugador profesional. Con Atlético Nacional no alcanzó esa marca figurando en apenas ocho encuentros. Sin embargo, es uno de los jugadores de mayor proyección para el futuro y salir a Europa puede ser un paso importante para mantenerse en el ‘Viejo Continente’.

EL NEGOCIO REDONDO QUE CERRÓ ATLÉTICO NACIONAL

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Royer Caicedo fue vendido de Atlético Nacional al Cercle Brugge de Bélgica. Seguirá los pasos de jugadores como Daniel Muñoz y Carlos Cuesta que tuvieron mejores equipos en Europa después de jugar los primeros años en el fútbol belga.

El periodista argentino afirmó también que, Atlético Nacional mantendrá un importante porcentaje en caso de una futura venta del Cercle Brugge. La operación se manejó con toda discreción, pues no revelaron sumas de dinero ni de lo que pagó el equipo belga o del porcentaje de los derechos deportivos que le quedan al cuadro antioqueño.

Inicialmente, Royer Caicedo estará ligado al Cercle Brugge hasta junio de 2029, aunque hay posibilidades de que amplíe su vínculo contractual hasta el 2030. Sin duda alguna, esto puede ser un negocio redondo para Atlético Nacional, dado que Bélgica siempre ha sido una liga que potencia jugadores.

Es el caso de Daniel Muñoz que saltó del Genk al Crystal Palace, Jhon Janer Lucumí al Bologna y Carlos Cuesta que recaló en Galatasaray, uno de los mejores clubes de Turquía. Sin embargo, las cosas con Cuesta no fueron como se esperaba por su pobre nivel lejos a lo que demostró en Bélgica.

La cantera de Nacional se sigue afianzando con ventas al exterior. Juan José Arias y Royer Caicedo son los últimos en salir a Estados Unidos y a Bélgica, respectivamente. No obstante, las cosas ponen en problemas al club, dado que solo tiene a César Haydar, William Tesillo y Simón García como los únicos defensores centrales.