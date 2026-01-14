Nacional haría jugada maestra: renovación de una 'joya' y préstamo a Tolima

La Liga BetPlay 2026 está a punto de comenzar y las expectativas para esta nueva edición de la competencia son bastante altas, en especial por lo que se está viviendo actualmente en el mercado de fichajes y en donde han llegado grandes figuras como Luis Muriel a Junior y Radamel Falcao a Millonarios para un "último baile".

Sin embargo, uno de los clubes que ha mantenido un perfil bajo y no ha dado buenas noticias ha sido Atlético Nacional, ya que se han confirmado pocos fichajes y se ha venido hablando también de bajas importantes. Aún así, sus movimientos y apuestas en el mercado no están mal encaminadas y uno de los proyectos que habría tendría al joven mediocampista, Luis Miguel Landázuri como protagonista.

Nacional renovaría a Landázuri y lo enviaría a Préstamo a Tolima

El cuadro 'verdolaga' no tiene del todo contento a los fanáticos, ya que han hecho falta refuerzos para asumir los retos de la presente temporada y en donde está en juego su participación en la Copa Sudamericana.

Las directivas del equipo no han dado mayores sorpresas, el equipo regresó a entrenamientos bajo el mando de Diego Arias y hay incertidumbre por la continuidad de jugadores como Alfredo Morelos y Marino Hinestroza. Se confirmó la llegada de tres nuevos fichajes, Milton Casco, Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez, pero también le siguen apostando al talento de las jóvenes figuras y renovarían a Miguel Landázuri.

El mediocampista de 20 años, campeón con el equipo en la edición 2025 de la Copa BetPlay, continuaría en el proyecto del 'verde paisa', pero el plan inicial sería que sume minutos y experiencia en otro club, el cual sería Deportes Tolima tras una petición exclusiva de Lucas González.









Así le fue a Landázuri en Nacional

El mediocampista debutó como futbolista profesional en el semestre de apertura 2025, pero hasta el momento su participación en el club, a pesar de haber salido campeón de la Copa BetPlay, no ha sido del todo llamativa, ya que suma seis partidos, para un total de 297 minutos dentro del campo de juego.