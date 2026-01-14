Titi Rodríguez ya presentó exámenes médicos en su nuevo equipo; será oficial

El mercado de fichajes no para en el fútbol colombiano y los equipos siguen presentando novedades en sus plantillas, donde algunos jugadores se van o llegan a otros clubes buscando sumar nuevas experiencias.

Pues bien, uno de los jugadores que generaba gran incertidumbre sobre su futuro fue Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez, atacante del Junior de Barranquilla que ya presentó exámenes médicos y si todo sale bien será presentado de manera oficial en otro club de la Liga BetPlay.

‘Titi’ Rodríguez eligió entre Cali y América

El centro delantero antioqueño de 27 años demostró en su paso por el equipo barranquillero su potencial goleador, esto, pese la ausencia de minutos y su rol secundario en la zona de ataque sin poder lograr la titularidad.

Sus estadísticas despertaron alto interés en los dos clubes más grandes del Valle del Cauca, sin embargo, ‘Titi’ Rodríguez eligió al Deportivo Calicomo su nuevo hogar, jugador que hace unas horas llegó a la ciudad para presentar exámenes médicos y posteriormente firmar contrato.

Los números de ‘Titi’ Rodríguez en el Junior

El atacante paisa, que llegará al cuadro ‘azucarero’ en condición de préstamo con opción de compra, arribó al conjunto ‘tiburón’ en el segundo semestre de 2023 y desde entonces casi siempre fue una alternativa en el banco de emergentes, sin embargo, esa condición no le bajó su rendimiento y logró anotar 25 goles, 24 en Liga y 1 en Copa Colombia.

Con la inminente llegada de Luis Fernando Muriel al Junior, la permanencia del delantero Carlos Bacca y el paraguayo Guillermo Paiva se veía muy difícil un espacio para Rodríguez, por eso, se decantó por descartar jugar la Copa Libertadores con el conjunto ‘tiburón’ y prefiere jugar en un equipo que se ha venido formando bien y que aspira al título en la próxima Liga BetPlay.