Nacional revela todo: Marino, Morelos, fichajes y, ¿nuevo DT?

Con el título de la Copa BetPlay frente al acérrimo rival Deportivo Independiente Medellín, Atlético Nacional logró salvar el semestre por lo menos con un trofeo. No aseguraron Copa Libertadores, algo atípico en la historia de un dos veces campeón de dicha competencia y tendrán que conformarse con la Copa Sudamericana.

Sin duda alguna, con la imposibilidad de jugar la Copa Libertadores, Atlético Nacional tendrá que armarse de la mejor manera para poder ser protagonista en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana. Se habla de Marino Hinestroza y de Alfredo Morelos que podrían salir. En el caso de Morelos, la ida es renovarlo, mientras que con Hinestroza ya hay negociaciones con equipos del exterior.

Facundo Batista también podría regresar a Uruguay con la posibilidad de jugar en Peñarol nuevamente. Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional habló en el canal de Wbeimar Muñoz, ‘Wbeimar Lo Dice’ en donde reveló detalles sobre fichajes, salidas y el director técnico para el 2026. ¿Se irá Diego Arias del cuadro verdolaga?

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DE ALFREDO MORELOS Y DE MARINO HINESTROZA CON ATLÉTICO NACIONAL?

Alfredo Morelos es propiedad del Santos de Brasil. Juan Pablo Vojvoda, entrenador del equipo brasileño no tendría en cuenta al colombiano para el 2026 y ahí aparece la posibilidad de concretar un negocio con el atacante de Cereté, Córdoba. El ‘Peixe’ plantea un trueque que tiene que ver nada más ni nada menos que con Marino Hinestroza que tiene ofertas de Boca Juniors y del Brasileirao.

Justamente, sobre este tema de Alfredo Morelos, Sebastián Arango dijo en Wbeimar Lo Dice que, “queremos que se quede y él quiere quedarse con nosotros”. Sin duda alguna, el atacante ha sido una de las grandes figuras del Fútbol Profesional Colombiano desde que llegó a Medellín. Recuperó su mejor versión.

Sobre Marino Hinestroza, quien, después de la final de la Copa BetPlay anunció su despedida del cuadro antioqueño, Sebastián Arango afirmó que, “no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con varios clubes, entre ellos, Boca”. Jorman Campuzano lo recomendó para el equipo argentino y se podría definir en próximos días.

Entre las otras salidas que podría haber para el 2026, Arango confirmó que Joan Castro tendrá que volver a Bogotá, dado que pertenece al nuevo Internacional de Bogotá. Sin embargo, hay ofertas de Santa Fe. Además, de Facundo Batista reveló que hay ofertas concretas. Todo indica que volvería a Peñarol. De Camilo Cándido quieren renovar su préstamo que finalizará a finales del 2025.

Por último, sobre los fichajes aseveró que esperarán lo que pase con Camilo Cándido y con Facundo Batista que podrían dejar el club, y buscarían un lateral izquierdo, extremos y otro delantero.

¿SE QUEDA DIEGO ARIAS?

Diego Arias terminó siendo el interino y fue ratificado hasta final de año. Con el ex volante de marca dentro del banquillo, lograron alzar la Copa BetPlay y duraron varias fechas de la Liga BetPlay sin perder. Pese a esto, y aunque ganó el único título del segundo semestre, el club no ha definido su futuro y podría llegar un nuevo entrenador de mayor experiencia.

El presidente, Sebastián Arango no quiso dar nombres de posibles candidatos para reemplazar a Diego Arias. Lo único que mencionó en la entrevista fue, “hoy es Diego Arias, está ratificado hasta diciembre. Estamos terminando de hacer las definiciones, necesitamos tener claro el panorama”.

Con esto en mente, habrá que esperar qué decisiones tomará Sebastián Arango con el futuro de Diego Arias o de un nuevo entrenador. Sin embargo, Arias debería seguir vinculado de cerca al club por las buenas sensaciones que dejó en este segundo semestre.