Desde que terminó un segundo semestre complicado para Millonarios sin fichajes rutilantes para pelear por el título ni tampoco con los resultados deseados para sacar adelante el proyecto deportivo, la prioridad del club con la nueva dirección deportiva del argentino Ariel Michaloutsos era salir de, por lo menos tres de los cuatro extranjeros que tenían.

Efectivamente, salieron Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas. Guillermo De Amores cuenta con el aval de Hernán Torres para continuar, pese a ser uno de los jugadores más resistidos y Santiago Giordana. El caso del argentino es uno aparte, pues, buscan su rescisión, pero una lesión alertó al club.

Afortunadamente confirmaron que no era grave y que Millonarios puede volver a retomar la rescisión o la venta del jugador que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Desde su llegada al club ha sido uno de los futbolistas más resistidos que no ha dado lo que se esperaba de un goleador en Perú.

En ese sentido, Millonarios ya conoce de tres ofertas del fútbol internacional para llevarse a Santiago Giordana que liberaría otro cupo de jugadores extranjeros. Para este 2026 serán cuatro futbolistas internacionales inscritos con la posibilidad de alinear a los cuatro.

LOS TRES EQUIPOS QUE ARMAN PELEA POR FICHAR A SANTIAGO GIORDANA

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Santiago Giordana está en el radar de tres equipos internacionales. El argentino tiene mercado en una liga que conoce bien como la de Perú con el interés de Sporting Cristal en donde jugaría la Copa Libertadores en fase de grupos, Sport Boys o Deportivo Táchira de Venezuela figurando en fase previa de la Libertadores.









De hecho, en caso de que llegue a jugar con el Deportivo Táchira, el delantero argentino se podría volver a ver las caras con un equipo colombiano. Deportes Tolima espera en la fase 2 que saldrá de la llave del representante de Bolivia 4 y el cuadro tachirense.

En caso de que se decida la rescisión de su contrato y llegue a alguno de estos equipos podría jugar la Copa Libertadores, escenario que no le daría Millonarios a lo largo del 2026. Si se queda, tendría que conformarse con la Sudamericana.

Santiago Giordana tiene contrato todavía hasta diciembre de 2026. Si se queda dentro de la institución, tendrá que mejorar contundentemente sus números para afianzarse en Millonarios, algo que no ha sucedido desde que llegó al club.

EL REEMPLAZO DE SANTIAGO GIORDANA SI SE VA DE MILLONARIOS

En el mercado de fichajes de Millonarios ya empieza a haber reemplazos para los jugadores extranjeros que salieron del club. Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas fueron los primeros en irse y en su lugar llegaría Rodrigo Ureña, volante con pasado en América de Cali y Deportes Tolima. En cuestión de días se definirá su fichaje.

Con la posible salida de Santiago Giordana, Millonarios ya avanza con la negociación con Universidad de Chile y el delantero argentino Rodrigo Contreras. El cuadro austral quiere retenerlo y habría una reunión en los próximos días para tratar de asegurar su continuidad.

Esta contratación podría acabar con el vínculo de Santiago Giordana que es el interés de Millonarios. Sin embargo, el jugador tiene contrato hasta 2026 y su rescisión parece complicada por el gran precio que tendría cortar su contrato.

Millonarios se ha movido en el mercado de fichajes con las contrataciones iniciales de Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia que ya fueron presentados. Se espera que se defina lo de Rodrigo Ureña, también hay interés de contar con el extremo Julián Angulo y lo del delantero Rodrigo Contreras.