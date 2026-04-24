Nacional rompió las reglas y recibió grave sanción

Se acerca el final de la Liga Betplay 2026-I y junto con ello llega también un nuevo problema para Atlético Nacional, el cual ya está instaurado en la siguiente instancia de la competencia, pero antes de comenzar a jugarla deberá cumplir con una sanción impuesta por Dimayor.

El comité disciplinario fue notificado con una irregularidad que protagonizó Atlético Nacional en el marco de la fecha 14 cuando visitó a Deportivo Pasto y por la cual tendría la obligación de pagar una millonaria multa.

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Dimayor no tuvo piedad de Nacional y le impuso sanción

El 'verde paisa' vive tranquilo lasa últimas fechas de la Liga Betplay, ya que obtuvo su clasificación anticipada desde hace varias jornadas atrás, lo que también le dio un respiro a Diego Arias para continuar en el cargo.

Esta clasificación la obtuvo precisamente cuando le sacó una importante diferencia de puntos a su principal perseguidor, Deportivo Pasto, al cual derrotó con un marcador de 1-2 en condición de visitante.

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Sin embargo, la victoria no fue lo único que se llevó del Estadio La Libertad el equipo paisa, sino que también salió con consecuencias en cuanto al reglamento del FPC, ya que salió a la parte complementaria más de un minuto tarde, tal como lo comentó el juez central de ese compromiso, lo que le trajo una millonaria multa.

"Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con multa de catorce millones siete mil doscientos cuarenta pesos ($14.007.240), por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Profesional Deportivo Pasto S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.".

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Próximo partido de Nacional en la Liga Betplay

El siguiente reto de Diego Arias en el banquillo de Atlético Nacional será en el marco de la fecha 18 cuando se mida ante Deportivo Pereira el sábado 25 de abril sobre las 16:00 hora local.

Tabla de posiciones Liga BetPlay - fecha 18