Alejandro Restrepo podría ser el nuevo DT de un club que juega Libertadores

El nombre de Alejandro Restrepo vuelve a tomar fuerza en el mercado internacional, apenas días después de confirmarse su salida de Independiente Medellín, club al que dirigió durante un año y ocho meses.

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El entrenador antioqueño dejó el Poderoso a mitad de semana, cerrando un ciclo en el que tuvo momentos destacados, pero también irregularidad en los resultados recientes que terminaron precipitando su salida.

Alejandro Restrepo suena para Bolívar de La Paz

Ahora, su futuro podría estar nuevamente fuera de Colombia, pues aparece como uno de los principales candidatos para asumir la dirección técnica de Bolívar de La Paz, equipo que recientemente quedó sin entrenador.

El conjunto boliviano tomó la decisión de destituir a Flavio Robatto hace unos días, lo que abrió la puerta para iniciar la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico que encare los retos inmediatos del club.

Bolívar no solo compite en el ámbito local, sino que también se encuentra disputando la Copa Libertadores, donde integra el grupo C junto a Fluminense, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia.

En ese contexto, la dirigencia del club paceño analiza varios perfiles y el de Alejandro Restrepo aparece bien posicionado, teniendo en cuenta su recorrido reciente y su conocimiento del fútbol sudamericano.

Alberto Gamero también es candidato para dirigir a Bolívar

No obstante, no es el único nombre en carpeta, ya que el también colombiano Alberto Gamero figura como otro de los candidatos para asumir las riendas del equipo boliviano.

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De concretarse su llegada, esta sería la segunda experiencia internacional para Restrepo, quien ya tuvo un paso por Alianza Lima de Perú entre noviembre de 2023 y julio de 2024.

Por ahora, no hay una decisión oficial, pero los próximos días serán clave para definir el futuro del entrenador colombiano, que podría dar un salto inmediato a un equipo con presencia en la Copa Libertadores.