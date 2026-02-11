Nacional sonríe: confirman dos esperados regresos ante Fortaleza

Ya se está desarrollando la sexta fecha de la presente Liga BetPlay, donde Atlético Nacional jugará en condición de local recibiendo a Fortaleza, duelo programado para llevarse a cabo el próximo jueves 12 de febrero a partir de las 8:30 de la noche.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias, que suma de momento puntaje perfecto en esta competencia al registrar dos triunfos en dos partidos disputados, quiere seguir por la senda de la victoria ante un equipo que viene de empatar 1-1 ante Santa Fe.

Los dos importantes regresos que tiene Nacional para enfrentar a Fortaleza

Para este partido que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, el equipo ‘verdolaga’ podrá tener a su disposición dos jugadores claves para el técnico Diego Arias, se trata del arquero David Ospina y el centrocampista Jhorman Campuzano, quienes se han recuperado de sus lesiones y serán convocados.

Así lo confirmó el periodista ‘Bambino’ Henao desde la ciudad de Medellín, mencionando además que el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango también estará en la convocatoria y lo más probable es que debute con Nacional frente a los ‘Amix’.

Hay ‘doblete’ de partidos en el Estadio Atanasio Girardot

Este jueves no solo será el partido del equipo masculino, sino también será el estreno del conjunto femenino ‘verdolaga’ que en la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina 2026 también medirá fuerzas contra Fortaleza, partido que da inicio a partir de las 5 de la tarde.

Un ‘doblete’ de partidos que Atlético Nacional ha decidido acomodar y promocionar descuentos para los aficionados que quieran obtener entradas, primer partido para el cuadro femenino que empezará su camino en búsqueda del primer título de su historia.

