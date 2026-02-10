Logo Deportes RCN Vertical
Águilas Doradas

Otro partido de la Liga BetPlay se aplazaría por concierto

Hasta el momento, la Liga BetPlay-I de 2026 tiene cuatro partidos aplazados.
Daniel Zabala
Liga BetPlay 2026
Liga BetPlay 2026 // Colprensa

Un nuevo problema tendría que afrontar en las próximas horas la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), después de que se informara que otro partido de la Liga BetPlay sería aplazado.

Se trata del compromiso que deberán disputar Águilas Doradas contra Atlético Bucaramanga, el cual es válido por la fecha 7 y está programado para el domingo 15 de febrero a partir de las 2:10 de la tarde en el estadio Cincuentenario de Medellín.

¿Por qué se aplazaría Águilas Doradas Vs Bucaramanga?

Según se dio a conocer en las últimas horas, el encuentro entre Águilas Doradas contra Atlético Bucaramanga se postergaría por un concierto que se llevará a cabo en el Estadio Cincuentenario.

A pesar de que el evento cultural está programado para los días 20 y 21 de febrero, se ha informado que el estadio debe ser entregado con varios días de anticipación por aspectos logísticos.

De esta manera, el partido entre Águilas Doradas contra Atlético Bucaramanga quedaría con fecha por definir y se espera que en próximas horas se comunique la decisión final por parte de la Dimayor.

Partidos aplazados de la Liga BetPlay

A pocas horas para que inicie la fecha 6 de Liga BetPlay, la Dimayor ha confirmado el aplazamiento de tres partidos.

Atlético Nacional es el equipo con más duelos postergados, ya que no ha podido disputar sus encuentros contra Jaguares por la fecha 2, frente a Junior por la tercera jornada y el compromiso con Santa Fe por la quinta fecha.

También está aplazado el partido entre Fortaleza y América por la fecha 5.

Fecha 2

Atlético Nacional vs Jaguares

6 de abril

Fecha 3

Junior Vs Atlético Nacional

Por definir

Fecha 5

Santa Fe Vs Nacional

Fortaleza Vs América

