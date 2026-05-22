Atlético Nacional de Medellín hizo un anuncio de última hora. El equipo antioqueño informó sobre el partido de despedida de Macnelly Torres, uno de los grandes jugadores en la historia del club.

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El 10, pieza clave en la historia verde

Torres, además de ganar varios títulos con el club, fue pieza vital para que el conjunto verde y blanco se coronara como campeón de la Copa Libertadores de América del año 2016.



“En el marco de la conmemoración de los 10 años de la obtención de la Copa Libertadores 2016, Atlético Nacional y Macnelly Torres anuncian oficialmente La Última Función, el partido de despedida del histórico número 10 verdolaga. El próximo 26 de julio de 2026 a las 6:30 p.m., el Estadio Atanasio Girardot será el escenario de una noche inolvidable que reunirá a grandes referentes del fútbol colombiano y continental para rendir homenaje a uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del club”, señaló el club.

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Los equipos que se enfrentarán

En el partido de despedida del jugador que también vistió los colores del Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo, se van a ver las caras el Atlético Nacional 2016 y la Selección Colombia 2014, que hizo historia en el Mundial FIFA de Brasil 2014.

“Será una oportunidad única para volver a ver en la cancha a varios de los futbolistas que hicieron parte de una de las etapas más gloriosas del fútbol colombiano y que llevaron el nombre del país a lo más alto del continente y del mundo. La celebración revivirá el camino de Nacional hacia la segunda Copa Libertadores de su historia, recordando una campaña inolvidable en la que el equipo clasificó como el mejor primero de la fase de grupos, permaneció invicto en gran parte del torneo y superó a rivales históricos como Club Atlético Huracán, Rosario Central y Sao Paulo de Brasil”, añadió el verdolaga.

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Macnelly Torres, ídolo verdolaga

Muchos hinchas de la escuadra que en la actualidad es entrenada por Diego Arias tienen como gran ídolo a Macnelly Torres. Cuando portó la 10 del conjunto paisa, lo hizo con total compromiso.



“Durante su paso por Atlético Nacional, Macnelly Torres conquistó cuatro ligas colombianas, dos Superligas, dos Copas Colombia y dos títulos internacionales, consolidándose como uno de los jugadores más ganadores y representativos de la institución. Más allá de los títulos, La Última Función será un homenaje al talento, al liderazgo y a la magia de un futbolista que ayudó a construir una identidad dentro del campo y una conexión imborrable con la hinchada verdolaga”, sentenció Nacional.