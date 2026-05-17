DT de Nacional destapó la clave de la victoria sobre Tolima

Atlético Nacional dio el golpe en el partido de ida de la ronda semifinal de la Liga BetPlay al derrotar este sábado 16 de mayo 1-0 a Deportes Tolima en condición de visita en partido que se llevó a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo 'verdolaga' se impuso gracias a la anotación lograda por Alfredo Morelos, después de un centro de Eduard Bello desde el tiro de esquina. Morelos impuso su fortaleza física para ganarle la posición a la defensa rival y con un contundente cabezazo marcó.

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DT de Nacional dio la clave de la victoria

En rueda de prensa posterior al partido, Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, destacó la clave de los buenos resultados del conjunto 'verdolaga'.

"En los últimos partidos hemos tenido muy buenas presentaciones, hemos sido intensos, tratamos de generar situaciones y convertirlas. Hoy era difícil contra un equipo que ha sido protagonista", dijo.

Mejora en la pelota quieta

Diego Arias reconoció que en Atlético Nacional se ha trabajado para mejorar las acciones a balón parado.

"Vimos oportunidad de mejora. La pelota quieta nos permite otro tener otro tipo de partido para sacarle provecho a nuestros jugadores", agregó.

Partido de vuelta

De cara al partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot, Arias aseguró que tratarán de hacerse fuertes en casa para minimizar las fortalezas del rival.

"La intención en el partido de vuelta es ser eficientes en cada momento del juego", afirmó.

En el primer tiempo Tolima tuvo situaciones y nos costaba presionar. Ajustamos para el segundo tiempo y ellos no tuvieron situaciones claras. Vamos a trabajar para mejorar y minimizar el riesgo para controlar las fortalezas de ellos", amplió.

Un jugador de más

Finalmente, Diego Arias reconoció que la expulsión que sufrió Deportes Tolima benefició a Atlético Nacional para sacar un buen resultado.

"Jugar con un jugador de más es una ventaja grande, pero debíamos tener la serenidad necesaria para sacarle provecho", afirmó.