Nacional podría contratar jugador de Vasco da Gama

Atlético Nacional ha tenido un semestre de apertura bastante irregular, en el que quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios y en el transcurso de la Liga Betplay la continuidad de Diego Arias fue bastante juzgada.

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Sin embargo, el 'verde paisa' ya logró llegar a las instancias finales de la competencia y se posiciona como uno de los equipos que podrá quedar campeón. Mientras tanto, las directivas del equipo ya piensan en el semestre de clausura y en el respectivo mercado de fichajes para cumplir con estos objetivos y Johan Rojas, volante de Vasco da Gama podría ayudar a cumplirlos.

Johan Rojas confesó que espera jugar en Nacional

Atlético Nacional se quedó con las manos vacías a nivel internacional y ahora está obligado a sumar títulos de la competencia local. El equipo de Diego Arias va por buen camino, pero aún así todavía le hacen falta tres partidos importantes por delante si quiere llegar a salir campeón.

El 'verde paisa' tiene una importante labor por cumplir como uno de los más grandes del FPC, pero también pensar en regresar a una competencia internacional en la siguiente temporada, por lo que se vendrían varios cambios en la plantilla de jugadores.

Desde que se dio la clasificación del "todos contra todos" se ha empezado a hablar de varios cambios en la plantilla de jugadores, tal como la salida de David Ospina y Edwin Cardona, pero también se debe empezar a pensar en la contratación de más futbolistas.

Johan Rojas, mediocampista de Vasco da Gama, podría llegar a ser justamente una de las nuevas contrataciones, ya que confesó que en algún momento se lleve a cabo su contratación.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Nacional vs Tolima?

Llegaron las semifinales de la Liga Betplay y junto con ello ya se jugó el primer partido, en donde Nacional logró llevarse la ventaja por la mínima diferencia gracias a Alfredo Morelos.

Ahora solo quedan 90 minutos por jugarse y el escenario será el Atanasio Girardot, el cual abrirá sus puertas el sábado 23 de mayo sobre las 18:00 hora local.