Nacional tendría su primer fichaje confirmado para la Liga BetPlay 2026-II

Quedan solo 90 minutos para que termine la Liga BetPlay 2026-I en la que Atlético Nacional tendrá que remontar nada más ni nada menos que un resultado de 0-3 con el que el Junior de Barranquilla mantiene la ventaja holgada. Nunca en la historia de los torneos cortos ha habido una remontada de más de tres goles.

Aunque Nacional está en busca de revertir la serie y dar un golpe histórico en la Liga BetPlay para quedarse con la decimonovena estrella, el club antioqueño ya empieza a preparar el 2026-II con dos jugadores que tendrán que regresar a la institución.

Nacional tendrá que definir el futuro de la plantilla y podría haber importantes salidas en un club que ha dado el aval y el respaldo para que Diego Arias siga. Seguramente las cosas podrían cambiar dependiendo de la final. Los verdolagas saldrían de Juan Manuel Zapata que podría regresar a México y tendrían que ver otras bajas y altas para el segundo semestre.

EL PRIMER FICHAJE QUE TENDRÍA ATLÉTICO NACIONAL EN LA LIGA BETPLAY 2026-II

Pese a que todavía no ha terminado el primer semestre, ya se está empezando a prever las posibles ausencias e incorporaciones que podría tener Atlético Nacional. Entre las primeras altas, aparece nada más ni nada menos que Kevin Parra que llegará procedente de Internacional de Bogotá.

Kevin Parra fue uno de los mejores jugadores en La Equidad en el último semestre del club asegurador y con los ‘Cóndores’ de Internacional de Bogotá también ha dado de qué hablar como el gran jugador de la institución. Sus asistencias y goles fueron fundamentales para meter al club dentro de las fases finales.

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Sin embargo, el volante antioqueño estaba en condición de cedido en Internacional de Bogotá y tendrá que regresar a Atlético Nacional para el segundo semestre. El club verdolaga tendrá que decidir qué pasará con el futuro del oriundo de La Pintada, Antioquia.

Con la regularidad que ha tenido en el segundo semestre del 2025 y en el primer torneo del 2026, podría ser un buen fichaje para tener en cuenta en la segunda campaña de Atlético Nacional en este año. Habrá que esperar lo que pueda llegar a pasar con el futuro del volante de 23 años.

NACIONAL PODRÍA SALIR DE KEVIN PARRA

De acuerdo con la información de Mariano Olsen, Kevin Parra no seguiría en Internacional de Bogotá, aunque el club capitalino intentó negociar con Atlético Nacional para definir un nuevo préstamo, dado que es uno de los jugadores más importantes del primer semestre para la institución.

Bajo ese panorama, Mariano Olsen afirmó que hay muchos equipos que están interesados en contratar al volante y que podría salir de Nacional. De hecho, el equipo antioqueño no estaría pensando en enviarlo nuevamente en condición de préstamo, sino que pensarían en venderlo.

Este es el mismo caso de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. El volante que firmó una gran participación con el Deportes Tolima volvería a Atlético Nacional, pero todo parece indicar que no figurará en el segundo semestre con la institución antioqueña. La idea sería venderlo al exterior.

Justamente, parece que el futuro del mediocampista estaría buscando la posibilidad de salir de Colombia y apareció el Coritiba de Brasil como uno de los posibles destinos para Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. En próximos días se definirá el futuro tanto del ex Deportes Tolima como el del ex Internacional de Bogotá.