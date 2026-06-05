Edwin 'shirra' Mosquera saldría de Santa Fe; interesa a equipo de la Liga BetPlay

Mientras Junior de Barranquilla y Atlético Nacional disputan la final del semestre y otros clubes están en periodo de vacaciones, los directivos y entrenadores de la Liga BetPlay trabajan en la búsqueda de refuerzos y conformación de las nóminas para la competencia de la segunda mitad del año 2026.

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Deportes Tolima ficharía a Edwin 'shirra' Mosquera

Es el caso de Deportes Tolima, que está en la búsqueda de refuerzos para afrontar la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y el gran reto, los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

En las últimas horas, se ha dado a conocer que el conjunto 'pijao' tendría entre sus planes al extremo Edwin Stiven Mosquera Palacios.

Mosquera, de 24 años, no ha logrado la continuidad deseada desde que regreso al Fútbol Profesional Colombiano, primero para vestir la camiseta de Millonarios en 2025 y en el primer semestre de 2026 con Independiente Santa Fe.

Según se explicó, al popular 'shirra' se le ve como una alternativa en la parte ofensiva, principalmente en la posición de extremo, de cara a la Copa Libertadores.

Sin embargo, para que Tolima logre su fichaje deberá negociar con Independiente Santa Fe, club con el que firmó contrato en enero de 2026 y por los próximos cuatro años.

Así le fue a Edwin 'shirra' Mosquera en Santa Fe

Con la camiseta de Independiente Santa Fe, Edwin 'shirra' Mosquera solo disputó 17 compromisos entre Liga BetPlay y Copa Libertadores con registro de un gol y una asistencia.