Paranaense contrató a un goleador de la Liga Betplay

Llegó a su fin el semestre de apertura de la Liga Betplay y junto con ello también se dio apertura a un nuevo mercado de fichajes en donde el fútbol brasileño y el colombiano se vuelven a convertir en protagonistas.

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Paranaense es el club que se roba todas las miradas nuevamente, ya que le ha abierto las puertas a varios jugadores cafeteros como Juan Felipe Aguirre, Carlos Terán, Juan Camilo Portilla, Stiven Mendoza y Kevin Viveros, y ahora a otro joven delantero del FPC, Jorge Rivaldo, quien ya fue confirmado como nuevo fichaje del club.

Jorge Rivaldo es nuevo jugador de Paranaense

La Liga Betplay todavía no termina, hace falta que se conozca al ganador de un nuevo título entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, pero mientras tanto los otros equipos no se quedan de brazos cruzados y ya comienzan en la reestructuración de sus respectivas plantillas.

Uno de los equipos que contaría con más cambios sería Águilas Doradas, el cual se habría puesto en venta, pero para lograr seducir a compradores se está trabajando en la renovación del cuerpo técnico, en donde se espera que llegue Leonel Álvarez, pero también en la plantilla de jugadores.

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Por el momento no se han hecho contrataciones, pero si un importante traspaso, el de Jorge Rivaldo hacia el fútbol brasileño y que le habría dejado una importante suma de dinero a Águilas.

El negocio del delantero con Paranaense se habría llevado a cabo por alrededor de 1.2 millones de dólares y ya fue presentado de manera oficial.

¿Cómo le fue a Jorge Rivaldo con Águilas Doradas?

El barranquillero llegó a Águilas en el semestre de clausura de la temporada 2025 desde la segunda división, habiendo jugado con Tigres.

En su paso por el equipo de Rionegro logró disputar 31 partidos, 1.914 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 16 goles y una asistencia.

¿Cómo va Paranaense en el Brasileirao?

El equipo brasileño lleno de figuras del fútbol colombiano ha tenido una destacada actuación en la presente temporada del Brasileirao, estando en la zona alta de la tabla de posiciones, justo en el cuarto lugar que le otorga cupo a Copa Libertadores, la cual ocupa con 30 unidades tras nueve victorias, tres empates y seis derrotas.