Nacional tomó decisión con Tesillo y su renovación en el club

Atlético Nacional se posicionó como el único líder de esta nueva edición de la Liga BetPlay luego de vencer con autoridad y por goleada 4-0 a Boyacá Chicó, conjunto ‘verdolaga’ que pese a las bajas que presentó para este partido en zona de ataque (Marino Hinestroza y Alfredo Morelos), demostró su poder ofensivo con goles de Sarmiento, Cardona, Bauzá y Tesillo.

El partido también demostró una defensa sólida de Nacional comandada por William Tesillo, un jugador clave en la estructura del equipo antioqueño que brinda seguridad al portero y también tiene buena capacidad para salir jugando con el balón en sus pies.

¿Qué pasó con la renovación de William Tesillo en Nacional?

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el futbolista barranquillero de 35 años cumplió ciertos objetivos pactados en su contrato con Nacional y su vínculo con el equipo ‘verdolaga’ ha sido extendido por un año más.

Así las cosas, Tesillo ahora tiene contrato con Nacional hasta junio de 2027, una decisión más que inteligente de las directivas al mantener uno de los jugadores más importantes y rendidores de la plantilla, quien es titular en el equipo que dirige Diego Arias y que el año pasado tuvo una gran regularidad jugando un total de 64 partidos y aportando 4 goles.

Trayectoria de Tesillo y su valor en el mercado

El defensor que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia, también ha defendido los colores de clubes como el extinto Centauros de Villavicencio (dónde inició su carrera como futbolista), Deportes Quindío, Junior, Independiente Santa Fe y León de México.

Tesillo se ha mostrado como uno de los mejores jugadores que actualmente tiene Atlético Nacional, tasado con un valor cercano a los 350 mil euros según datos de Transfermarkt, sin embargo, esta cifra claramente puede aumentar si algún equipo quiere ficharlo, pues seguramente habrá una cláusula en su contrato que suba su valor ante una salida previa a la finalización total del vínculo.