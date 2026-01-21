Equipo del FPC confirmó nueva sede para la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay 2026-I arrancó con vibrantes partidos y con una gran cantidad de goles que empiezan a dar de qué hablar. Las polémicas también hablan por los fallos arbitrales que después los audios del VAR afirmaron que no era penal a favor de Llaneros contra el Deportivo Pereira. A su vez, desde las primeras jornadas, equipos han anunciado cambios de sede para afrontar la temporada.

Se trata nada más ni nada menos que Águilas Doradas, equipo de Rionegro, Antioquia que no podrá utilizar su estadio habitual, el Alberto Grisales que ha visto de cerca la evolución del club y que estuvo cerca de ser sede de finales cuando el cuadro dorado estuvo a un paso de llegar a la definición del título.

A partir del 30 de diciembre de 2025, Águilas Doradas había sido informado que no iba a poder usar el Estadio Alberto Grisales para este 2026, dado que el recinto deportivo entrará en trabajos de remodelación. Mientras tanto, el club tenía que buscar una nueva sede.

Infortunadamente para Águilas Doradas, llegó la Liga BetPlay y no había confirmado el nuevo estadio para afrontar el torneo. La primera fecha la jugaron en condición de visitante y eso les dio más tiempo para definir la casa. Antes de jugar ante el Deportivo Pasto en condición de local, enviaron un comunicado oficializando la nueva sede.

EL ESTADIO CINCUENTENARIO SERÁ LA SEDE DE ÁGUILAS DORADAS

Águilas Doradas eligió un estadio de mucha historia y que ha visto el crecimiento de grandes jugadores que han salido del fútbol aficionado y han escalado hasta afianzarse como profesionales dentro del balompié colombiano. Medellín será su ciudad hasta que puedan regresar a Rionegro. El Cincuentenario acogerá los partidos de local del club dorado.

De manera obligatoria tuvieron que elegir un estadio y fue el Cincuentenario el recinto deportivo que acogerá los juegos de local. Es un cambio necesario, por lo menos hasta que el Alberto Grisales pueda ser utilizado nuevamente tras las remodelaciones.









Con un comunicado, Águilas Doradas escribió, “luego de la contingencia generada el 30 de diciembre y tras conocer, por información periodística de Medellín, las adecuaciones que se adelantaban en el Estadio Cincuentenario, Águilas Doradas activó de inmediato sus gestiones institucionales. En ese contexto, Medellín abrió sus puertas, y brindó una solución oportuna que permite al club iniciar el campeonato profesional en este escenario icónico, cuna de las grandes glorias del fútbol antioqueño”.

Además, agradecieron al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez que permitió dar una nueva casa para el club en sus partidos de local. Seguramente su primer partido en esta sede será frente al Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2026-I. Esta decisión es una estrategia por parte de Águilas Doradas ante la situación de la remodelación del Estadio Alberto Grisales.

Al final del comunicado, escribieron, “la alternativa del Estadio Cincuentenario es una solución provisional que permite iniciar el torneo mientras se avanza en las intervenciones informadas por la Alcaldía de Rionegro el pasado 30 de diciembre, orientadas a que el estadio cuente con condiciones adecuadas y seguras para los asistentes, y así posibilitar el regreso de Águilas Doradas a su sede natural”.