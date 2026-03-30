Morelos le respondió a la polémica de Risueño: “Esto es fútbol, allá ellos”

Como ha sido la costumbre con este Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2026-I, el director técnico, Jonathan Risueño ha dado de qué hablar con su actitud dentro y fuera de las canchas que ha llamado la atención. Tuvo una caldeada rueda de prensa en los primeros partidos encarando a un periodista y luego recibió una sanción de cuatro fechas.

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Sin embargo, el entrenador ha hablado con resultados teniendo al Deportivo Pasto en la parte alta de la clasificación y en este fin de semana, el cuadro pastuso afrontaba una fina contra Atlético Nacional. Quien sumara los tres puntos en el Estadio Departamental Libertad lograba sellar la clasificación para los Play-Offs de la competencia.

Atlético Nacional se quedó con esa victoria por la mínima diferencia con un marcador de 1-2. Un polémico encuentro, especialmente con el protagonismo de Jonathan Risueño que volvió a dar de qué hablar para mal por una jugada puntual de Alfredo Morelos que lo chocó en la banda y el español cayó al suelo pidiendo una sanción. También por un golpe a Wilson Morelo que para él era penal.

ALFREDO MORELOS LE RESPONDIÓ A JONATHAN RISUEÑO

En la rueda de prensa, Jonathan Risueño no se refirió al tema de Alfredo Morelos, pero dejó entrever su inconformismo con el arbitraje, seguramente, por esa agresión que el español aseguró haber sufrido. Carlos Ortega no tomó cartas en el asunto, no amonestó y zanjó todo hablando con los involucrados.

Jonathan Risueño comentó que, “creo, sinceramente, que ha habido muchas situaciones en el partido, que, si hubiéramos jugado con un jugador más, como hemos merecido jugar durante todo el partido, porque ha habido tres situaciones de expulsión de jugadores rivales, hubiéramos podido conseguir los tres puntos”.

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Alfredo Morelos llegaba a esa línea de banda sin poder frenarse y alcanzó a chocar con el entrenador que terminó en el suelo y rodó por las cercanías del banquillo haciendo todo un espectáculo que Carlos Ortega no compró. Morelos mencionó en zona mixta, “esto es fútbol, siempre desde que estaba en Europa siempre he tenido ese roce con cualquier defensor, si ellos quieren tomar esto personal, allá ellos”.

JONATHAN RISUEÑO Y SU QUEJA CON EL ARBITRAJE

Además de lo dicho anteriormente sobre la posible expulsión de un jugador de Nacional, el entrenador español también indicó que, “no creo que tenga que ver el gol de ellos con los tres jugadores que estábamos en el campo, la estructura que teníamos era la misma, más bien creo yo que influye más que no entra el VAR y no expulsan al jugador de ellos por pegar fuera del área o que en la primera parte no expulsan a un jugador de ellos, que se va solo un jugador de nosotros y le sacan amarilla, cuando o no es nada o es roja”.

También indicó que al final hubo un penal en el que el VAR tampoco entró a revisar el golpe al pecho contra WIlson Morelo. Jonathan Risueño comentó en rueda de prensa que, los tacos habían quedado marcados en la camiseta del delantero cordobés.

De hecho, en la conferencia le pidió al jugador que mostrara ese pisotón para respaldar el pedido de la necesidad de la video asistencia en esa jugada agónica que era penal para el español. Además, sentenció con un polémico comentario, “el último penalti que no pitan a Morelo. Todos sabemos, o el 75% del país sabe contra quién estábamos jugando”.