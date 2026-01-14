Los campeones del FPC en 2026 según la IA: títulos para los grandes

El fútbol colombiano en 2026 promete una nueva batalla por los principales títulos del año. Allí en la fila de partida aparecen Nacional, América, Millonarios, Junior, Santa Fe y Cali como los principales opcionados a quedarse con un trofeo.

Tras un año en el que los grandes fueron los encargados de disputar las principales opciones para llegar a las finales y con los triunfos de Santa Fe y Junior en la Liga Betplay, el nuevo año no sería muy distinto.

En este camino, desde diferentes lugares se ha intentado hacer una predicción sobre los equipos que pueden dominar el FPC para el nuevo año. Con la utilización de la inteligencia artificial se ha establecido que dos de los equipos grandes se llevarían los trofeos de la Liga.

Según varias consultas con diferentes mecanismos de inteligencia artificial, el equipo que se llevaría el primer título del año sería Atlético Nacional. El cuadro verdolaga al mando de Diego Arias sería el campeón para el primer semestre de 2026, rompiendo la campaña floja en liga del curso anterior.

Por otro lado, de cara a la segunda mitad del año el título sería un poco más peleado. En las opciones aparecen clubes como Cali, Junior y Millonarios, pero según la mayoría de los mecanismos de inteligencia artificial consultados le dan el triunfo al América de Cali.

En cuanto a las competencias menores, las sorpresas en la disputa de los títulos no serían muchas. Millonarios revalidaría lo hecho en campañas anteriores y se impondría como campeón de la Copa Betplay. Los azules ganarían el torneo que reúne a todos los clubes de la Dimayor.

De cara a la primera final del año que será la de la Superliga Betplay sí habría una gran sorpresa. Para la serie entre Santa Fe y Junior, el vencedor acabaría siendo el cuadro cardenal. El cuadro de Pablo Repetto daría la sorpresa ante los dirigidos por Alfredo Arias.

Por el lado del fútbol femenino, la disputa en este nuevo año sería más pareja que anteriormente. Sin embargo, los equipos protagonistas serían los mismos que han llevado la batuta desde que inició el formato. Santa Fe, Cali y América dominarían la competencia, que según la IA le daría el cuarto título al onceno azucarero en la Liga Betplay Femenina.