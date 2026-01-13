Atlético Nacional confirma sorpresiva venta a Europa

Atlético Nacional empieza a ajustar su nómina de cara a la temporada 2026 y en medio de ese proceso, confirmó una salida que venía cocinándose desde hace varias semanas. Un movimiento silencioso, pero estratégico, que deja satisfechas a todas las partes y abre espacio para nuevas decisiones dentro del plantel profesional.

Lea también Nacional fichó a futbolista referente del FPC para el 2026

Un cupo liberado y una apuesta al futuro

La dirigencia verdolaga logró resolver la situación de un delantero que no entraba en los planes del cuerpo técnico liderado por Diego Arias. Con la renovación de Alfredo Morelos y la permanencia de otros atacantes en la plantilla, el jugador quedó sin espacio real para competir por un lugar, lo que obligó al club a buscarle una salida conveniente.

La opción apareció en el fútbol europeo, un destino que terminó siendo atractivo tanto en lo deportivo como en lo económico. Nacional cerró una venta definitiva, pero con una condición clave, conservará un porcentaje importante de los derechos del futbolista, pensando en una futura transferencia que pueda dejar réditos mayores.

Lea también Nacional da noticias claves sobre Alfredo Morelos: detalle final

Jayder Asprilla, rumbo a Europa

El delantero en cuestión es Jayder Asprilla, atacante de 22 años que viene de firmar una temporada destacada con Real Cundinamarca en el Torneo BetPlay 2025. Su rendimiento despertó interés internacional y finalmente aceptó la propuesta del Sheriff Tiraspol, club que compite en la Superliga de Moldavia y que en el pasado supo hacerse notar en competiciones europeas.

Según informó la periodista Pilar Velásquez, Atlético Nacional acordó la venta definitiva del jugador, pero conservando el 30 % de sus derechos deportivos, una jugada que le permite al club proyectarse a mediano plazo. Asprilla, que no alcanzó a ser inscrito para el 2026, tendrá así su segunda experiencia en el exterior tras su paso por el Tauro FC de Panamá.

Lea también El portero Luis Marquínez se va de Nacional a otro equipo de la Liga BetPlay

La salida de Jayder Asprilla representa un negocio redondo para Atlético Nacional, libera un cupo clave en la plantilla, obtiene ingresos inmediatos y mantiene participación en una futura venta. Mientras el delantero buscará consolidarse en Europa, el club antioqueño continúa reorganizando su nómina, con otros nombres jóvenes aún pendientes de definir su futuro en este movido mercado de fichajes.