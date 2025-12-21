Nacional y Junior inician la puja por un jugador de América

Atlético Nacional ya trabaja en la conformación de su plantilla para la próxima temporada y una de las prioridades pasa por reforzar las bandas ofensivas.

La búsqueda del Verde responde, en gran medida, a la posible salida de Marino Hinestroza, quien estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors a cambio de una cifra cercana a los 6 millones de dólares.

En ese contexto, Nacional tendría en la mira a un futbolista que también figura en los planes de Junior de Barranquilla, lo que anticipa una eventual disputa en el mercado local.

Cristian Barrios, en la mira de Nacional y Junior

Se trata de Cristian Barrios, extremo que actualmente milita en América de Cali y que ha sido seguido por ambos clubes de cara a la próxima temporada.

La información fue revelada por el periodista Juan David Londoño, comunicador cercano a la actualidad de Atlético Nacional.

Trayectoria de Cristian Barrios

Barrios tiene 27 años, nació en Barranquilla y se desempeña principalmente como extremo por derecha, aunque también puede jugar por el sector izquierdo.

El atacante llegó al América en 2023, procedente de Patriotas Boyacá, club en el que realizó su debut como profesional.

Balance de Cristian Barrios en 2025

En el plano individual, su 2025 se resume en 55 partidos disputados, con un aporte de seis goles y diez asistencias.

Por ahora, ni Nacional ni Junior han presentado una oferta formal, pero el nombre de Cristian Barrios empieza a tomar fuerza en el mercado como una de las fichas más apetecidas del fútbol colombiano.

Cabe recordar que Atlético Nacional disputará la Copa Sudamericana, mientras que Junior está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.