Nacional da noticias claves sobre Alfredo Morelos: detalle final

Atlético Nacionalsigue a la espera de la confirmación sobre el acuerdo para sellar la continuidad de Alfredo Morelos. El atacante cordobés no ha logrado sellar su desvinculación con Santos para el 2026 y sigue a la espera de dar un nuevo anuncio sobre su continuidad en el verde.

Lea también El portero Luis Marquínez se va de Nacional a otro equipo de la Liga BetPlay

Desde suelo brasilero se habla de lo que puede pasar con el búfalo de cara a la nueva temporada. El jugador con pasado en Rangers no ha logrado finalizar su vínculo con Santos debido a una disputa legal por el pago de sus salarios.

Basado en esta situación, Morelos interpuso una demanda ante la FIFA que le permitiera ser jugador libre y poder negociar de manera personal su continuidad en Nacional. Sin embargo, la respuesta se ha hecho esperar más de lo pensado por parte de la FIFA.

Nacional ha confirmado en los medios más cercanos a su entorno que ya tiene un acuerdo con el jugador. Desde la directiva verdolaga se ha filtrado que los términos para la continuidad de Morelos ya fueron resueltos por ambas partes.

En otras noticias

El equipo paisa tiene claro que su primera apuesta para ocupar el puesto de atacante central es el ex Rangers. Desde el entorno del futbolista todo está dispuesto, pero resta el permiso de la FIFA que le permita al jugador recibir su transfer para ser inscrito en Dimayor.

Del lado de Santos, parece que el colombiano no entra en los planes de la directiva ni del cuerpo técnico. La llegada de Gabigol y la presencia de figuras como Neymar alejan la posibilidad de pagar otro salario alto para un futbolista que tenga poco protagonismo.

Para el onceno verde, las opciones son reducidas en caso de no poder inscribir a Alfredo Morelos. El club ha tanteado la posibilidad de otros delanteros como Luis Fernando Muriel y Leonardo Castro, pero ambos acabaron declinando la opción de sumarse al verde.

Lea también Nacional busca a un ex Selección Colombia para remplazar a Marino Hinestroza

Por ahora Nacionalsabe que tiene la obligación de ser protagonista en la temporada 2026. Con o sin la presencia de Morelos, los paisas tienen el reto de pelear por los títulos de la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.