Este jugador no seguirá en Millonarios: este equipo lo anunció

Millonarios finalizó su pretemporada, luego de los dos partidos que disputó en Argentina. El cuadro de Hernán Torres perdió contra River Plate, en el Gran Parque Central por la mínima diferencia y ante Boca Juniors, en La Bombonera, igualó sin goles. Cabe destacar que ese partido ante los xeneizes, sirvió de homenaje a Miguel Ángel Russo.

Los embajadores ya están en Bogotá, aterrizando en la capital de la República sobre el mediodía del jueves. El objetivo está claro y la mente puesta en lo que será el debut en la Liga BetPlay, pactado para este sábado 17 de enero, cuando visiten al Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini.

Cambios en el plantel de Millonarios para el 2026

Millonarios ya anunció a gran parte de los nuevos jugadores, a la espera de concretar la llegada del defensor central Edgar Elizalde, ante la reciente salida de Edwin Mosquera y la decisión por parte del cuerpo técnico de no tener en cuenta a Santiago Giordana para el 2026, liberando el cupo para extranjeros.

Por otro lado, están los jugadores que no serán tenidos en cuenta por Millonarios. Aquellos que ya han salido son: Bruno Sávio, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Juan José Ramírez, Néiser Villarreal, Helibelton Palacios, Ramiro Brochero y Juan Carvajal.

Otro de los jugadores que no seguirá en Millonarios, para el 2026, será el mediocampista Nicolás Arévalo. Cabe destacar que el bogotano no estuvo en la nómina de viajeros a Argentina, ante la eventualidad de su salida.

Nicolás Arévalo no continuará en Millonarios para el 2026

Desde hace algunas semanas, se hablaba de la transferencia de Nicolás Arévalo al fútbol de Ucrania, ante la oferta que llegó a las oficinas del cuadro embajador. Hoy, el Metalist anunció la llegada del mediocampista colombiano.

Nicolás Arévalo disputó en total 51 partidos con Millonarios en todas las competiciones, aportando un gol y una asistencia.

¿Cuándo debuta Millonarios en la Liga BetPlay?

Millonarios debutará en la Liga BetPlay este sábado 17 de enero, sobre las 8:30 p.m.