Millonarios terminó la pretemporada después de sumar una derrota ante River Plate por una pena máxima y un empate sin goles frente a Boca Juniors. Sufrieron bastante en los dos encuentros, les llegaron fácil y cometieron errores grandes que acabaron con infracciones dentro del área. Además, tampoco tocaron puerta rival en los dos amistosos internacionales.

De nuevo a la realidad, Millonarios tendrá el primer examen en la Liga BetPlay 2026-I enfrentando a Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini. Para este debut, Hernán Torres no podrá contar con Radamel Falcao García ni con Leonardo Castro y seguramente será el estreno de Rodrigo Contreras delantero argentino que fue el último en sumarse.

Aunque Rodrigo llegó en últimas horas del mercado de fichajes, el libro de pases de Millonarios no está para nada cerrado y estarían listos para concretar otro jugador foráneo con el que acabarían esta ventana con varias incorporaciones para pelear por la Liga BetPlay y por la Copa Sudamericana.

La prioridad para Millonarios es poder cerrar el mercado con un defensor central zurdo ante la urgencia por contar con solo cuatro zagueros centrales como Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Alex Moreno Paz y Jorge Arias. Quieren uno que maneje el pie izquierdo o que pueda jugar con los dos perfiles.

ÉDGAR ELIZALDE NO LLEGARÁ A LIVERPOOL: MILLONARIOS PENDIENTE PARA FICHARLO

Hace unos días, Guillermo Arango había informado que Millonarios estaría buscando a un defensor central zurdo que sería uruguayo. Édgar Elizalde, de 25 años sería el elegido, pero, el primer problema en negociaciones con el cuadro ‘Embajador’ pasaba porque también tenía oferta de Liverpool de Uruguay.

Poco a poco, esa posibilidad en Millonarios se empezó a alejar y se acercaba cada vez más al Liverpool de su país. Édgar Elizalde cuenta con la experiencia en Peñarol, Platense, en donde fue recientemente campeón, Pescara, Catanzaro y Juve Stabia de Italia y en Independiente de Avellaneda.

Con Peñarol logró tres títulos y con Platense uno para sumar cuatro como jugador profesional. El defensor central uruguayo no llegará a Liverpool, y, según Guillermo Arango, su rumbo estaría en Bogotá. Uriel Iugt afirmó que el pase se cayó con el cuadro negriazul y ya tendría todo listo para ser nuevo jugador de Millonarios.













¿POR CUÁNTO TIEMPO FIRMARÁ ÉDGAR ELIZALDE?

La información de Uriel Iugt indica que Édgar Elizalde firmará su respectivo contrato con el cuadro bogotano por un año. Tras la caída en el pase del zaguero central charrúa con el Liverpool, Millonarios lo aprovechará para quedarse con el defensor que en estos momentos es agente libre.

Su último equipo fue Platense en donde salió campeón. A sus 25 años, Édgar Elizalde aspira llegar a una selección uruguaya, dado que ya ha hecho parte del combinado celeste con procesos en la Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Le hace falta representar a su país a nivel absoluto.