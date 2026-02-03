Nicolás Hernández eligió equipo para 2026: firmará nuevo contrato

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde los clubes del fútbol colombiano realizan inversiones para contratar nuevos jugadores, como es el caso del América de Cali, que en las últimas horas anunció al delantero ecuatoriano Daniel Valencia y se prevé que también pueda concretar la llegada del paraguayo Marcelo Pérez.

Pues bien, no todas son incorporaciones en el equipo dirigido por el técnico David González, que también estaba en negociaciones con el defensor central Nicolás Hernández, quien se ha venido destacando en el conjunto escarlata.

Definido el futuro de Nicolás Hernández

Luego de varios reportes indicando de clubes del extranjero interesados en obtener los servicios del zaguero central de 28 años, han confirmado que el jugador nacido en Villavicencio ha decidido permanecer en la institución escarlata y después de una voluntad importante por parte del defensor firmará su renovación con los ‘Diablos Rojos’.

Así lo confirmó el periodista Leonel Cerrudo, mencionando que Hernández firmaría un nuevo contrato con el América que lo vincule con el club hasta diciembre del 2028, así que el defensor seguirá en el equipo para los desafíos de esta temporada, donde recordemos el cuadro caleño afrontará la fase previa de la Copa Sudamericana contra el Atlético Bucaramanga, duelo que se disputará en el Pascual Guerrero el próximo 5 de marzo.

Trayectoria de Nicolas Hernández

El futbolista que surgió en Atlético Nacional, ha vestido también la camiseta de clubes como Real Santander, Independiente Santa Fe y en el extranjero militando en el Athletico Paranaense, Inter de Porto Alegre, San Lorenzo y Banfield en Argentina.

Hernández ha disputado todos los tres partidos del América de Cali en este inicio de la Liga BetPlay, siendo una pieza importante para el técnico David González, que logó retener al futbolista pensando en los desafíos de esta temporada.

