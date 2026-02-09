“No es un acto milagroso”: Páez asumió como DT en el Cúcuta

En las primeras palabras del venezolano como entrenador en propiedad del Cuúcuta agradeció la oportunidad para cambiar la crisis de resultados y de fútbol que tiene hoy el equipo nortesantandereano.

Richard Páez, nuevo DT del Cúcuta: "intentaremos que en una medida de un espacio corto, el equipo se vea diferente"

Richard Paéz le habló a los periodistas de la ciudad: “Ustedes que son el vehículo de conexión con la gente, con la fanaticada, con el mundo del fútbol digan que este cuerpo técnico viene a enfrentar el reto con valentía, con capacidad y con experiencia”.

El experimentado agregó que equipo necesita de todo su capacidad para lograr los resultados: “Vamos a poner el máximo de toda nuestra potencia de capacidad y conocimiento que tenemos en beneficio de este grupo de jugadores que todavía no ha alcanzado el nivel futbolístico para competir, para lograr lo que significa competir en primera división.”

El entrenador, con trayectoria en Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia, agregó: “trataremos de transformar esta crisis. No es un acto milagroso. No va a ser esto es un acto de un proceso en donde nosotros a medida que va avanzando el tiempo, intentaremos que en una medida de un espacio corto, el equipo se vea diferente, se vea con una consistencia de juego y con menos errores que capacidades que se vean más las virtudes y menos los errores.

Jorge Durán oficiará como asistente técnico: “Gracias, cómo lo manifestó el doctor Richard Pez. agradecer a la junta directiva, al presidente por la invitación para asumir este reto que siempre el doctor Richard Páez me invita a transformar equipos, esta invitación de trabajo, bueno, ya lo hemos realizado con diferentes equipos, Millonarios con Cuenca, con la selección, en Venezuela también”.

Cúcuta cambia de cuerpo técnico: Richard Páez asumió junto a Jorge Durán y Fernando Amoroso: "toda la dedicación para lograr muy buenos resultados"

La mano derecha del venezolano hizo énfasis en la forma de trabajo: “hay un modelo de trabajo desde lo cognitivo, desde lo integrado, donde lo importante es darle potencialidad al jugador. Yo creo que ese es gran reto y de la mano del doctor Richard, siempre hemos trabajado bajo ese enfoque y siempre ha sido productivo trabajar sobre ese concepto de juego”.

El preparador físico del proyecto será Fernando Amoroso, quien se mostró muy complacido de volver a la ciudad: “La verdad para mí es un honor estar otra vez acá. Es una institución, una ciudad que las dos veces anteriores la he pasado muy bien y además de tener el honor de trabajar con estas personas, ¿no? Así que todo el esfuerzo, toda la dedicación para lograr muy buenos resultados en este punto”.