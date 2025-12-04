"No estuvo por castigo, son decisiones técnicas" Leonel sobre ausencia de Hinestroza

Atlético Bucaramanga pasó de la ilusión a la desazón en una sola noche. El empate 0-0 frente al Deportes Tolima, en un Américo Montanini a reventar, terminó por apagar el sueño de disputar la final del segundo semestre de 2025 de la Liga BetPlay. El equipo de Leonel Álvarez lo intentó, pero la contundencia, esa que tantas veces les dio vida durante la temporada, esta vez no apareció.

Tras el pitazo final, Leonel dio la cara. Sereno, analítico y con un mensaje de respaldo a sus dirigidos, hizo balance de un año que comenzó como pesadilla y terminó con dignidad.





“No hay nada que reprochar, este grupo ha madurado mucho”

El técnico antioqueño arrancó con gratitud y orgullo hacia sus jugadores:

“Acá no hay que reprochar nada a los muchachos, fuimos hasta el final. Este grupo ha madurado mucho”.

Recordó, además, el salto competitivo que tuvo el equipo desde su llegada:

“Recibimos un equipo con siete puntos en la reclasificación y terminamos con 74. Eso habla de la campaña que se hizo”.

El lamento vino por esa oportunidad de Leonardo Pons, que pudo cambiar el destino del partido:

“Era más fácil que pegara en el palo y entrara… y no fue así”.

Reconocimiento a Tolima y mensaje a la hinchada

Leonel felicitó al rival sin dudar:

“Tolima lleva 95 puntos y no ha perdido en estas finales. Hay que felicitarlos”.

También elogió el marco del estadio y el apoyo de los aficionados:

“Lo que vivimos hoy fue lindo, ni en Copa Libertadores se ve algo tan hermoso”.

En el camerino, confesó, la tristeza era inevitable:

“Los muchachos están dolidos, pero se entregaron hasta el final”.





Hinestroza: no fue castigo, fue decisión técnica

La gran incógnita del partido era la ausencia de Freddy Hinestroza. Leonel desmintió rumores y explicó con claridad:

“Son decisiones nuestras. Hinestroza es un gran profesional. No estuvo por castigo, simplemente son decisiones del cuerpo técnico”.

El entrenador dejó la puerta abierta al futuro del jugador:

“Si continúa, hará la pretemporada y podrá competir. Aquí no descartamos a nadie para el próximo semestre”.

Lo que viene: ajustar piezas y pensar en grande

Con el dolor todavía fresco, Leonel ya piensa en 2026:

“Hay jugadores con contrato a punto de vencer. Se vienen reuniones con el presidente. Habrá que ajustar piezas para ser más competitivos”.

Confirmó que habrá una planificación más extensa del descanso y la pretemporada:

“Me toca alargar los días de vacaciones. Hay que planificar bien”.

Y dejó una declaración de intenciones para el próximo año:

“Jugamos todo, Libertadores, Sudamericana, Liga y Copa BetPlay. En 2026 debemos pensar en grande y que no sea casualidad lo que pasó este año”.





Una caída sin derrumbe

Atlético Bucaramanga se quedó a un paso de la final, pero no cayó. Se levantó durante todo el año y ahora mira la Sudamericana 2026 como una oportunidad para seguir escribiendo una historia distinta. El rugido del Montanini no fue suficiente esta vez, pero el mensaje de su entrenador fue contundente, esto no se termina, recién empieza