No solo fue en Sudamericana: Millonarios y Contreras siguen en racha con nueva victoria

Millonarios vuelve a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano tras mantener la buena racha de resultados positivos de Fabián Bustos, en donde justamente consiguieron la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Nacional y llegaron a la Liga Betplay a replicar la fórmula contra Cúcuta.

Atlético Nacional se despidió de una nueva edición de la Copa Sudamericana tras enfrentarse y, posteriormente, caer contra Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot por un marcador de 1-3 y quien sufrió ahora las consecuencias del buen momento deportivo del cuadro 'embajador' fue Cúcuta Deportivo, el cual cayó en el Estadio El Campín 2-0.

Millonarios a punto de entrar a los 8 de la Liga Betplay

Millonarios saltó al terreno de juego del 'coloso de la 57' con la misma iniciativa ofensiva que demostró en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos buscó imponer condiciones con la posesión del balón y ataques constantes por las bandas, pero las emociones se tuvieron que esperar hasta la segunda parte del encuentro.

La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo. Al minuto 56, Rodrigo Contreras apareció en el área para marcar el primer gol del compromiso, desatando la celebración de la hinchada azul en El Campín. El delantero argentino aprovechó un momento de desconcentración en la defensa rival y definió con precisión para poner en ventaja al cuadro 'embajador'.

En los minutos siguientes Cúcuta intentó reaccionar adelantando líneas, pero dejó espacios que el conjunto bogotano supo aprovechar, en especial el joven atacante Beckham Castro, quien se encargó de sellar el triunfo con el segundo tanto al minuto 85, confirmando el dominio del equipo local en el encuentro.

El equipo de Bustos logró sumar tres puntos importantes en la tabla del torneo y recuperar confianza en el campeonato al quedar en la novena casilla con 14 unidades. Mientras que Cúcuta continúa luchando por salir de los últimos lugares de la clasificación, ya que justamente está en la casilla 17 con tan solo seis puntos y una victoria.

Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay

El cuadro 'embajador' tendrá la oportunidad de descansar por varios días finalmente antes de su próximo partido, ya que este será en condición de visitante contra Boyacá Chicó en el marco de la fecha 11. El Estadio La Independencia será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a ambos equipos el sábado 14 de marzo en busca tres puntos más para ascender en la tabla de posiciones.