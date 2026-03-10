Argentina se lleva a una joya del FPC: pasó por la Selección Colombia

Sin duda alguna, el Fútbol Profesional Colombiano sigue acaparando las miradas de las diferentes ligas a nivel mundial. Además, el Deportivo Pasto también es uno de esos clubes que ha sacado a futbolistas con destino a países como Brasil, Argentina o hasta a Europa.

Vea también: Se confirmó si importante equipo de la Liga Betplay sería vendido

De hecho, una de las grandes novelas en el mercado de fichajes fue el futuro de Yoshan Valois, delantero goleador que fue una de las grandes novedades en el rentado colombiano. Valois estaba a nada de ser jugador del Ajmat Grozni de la Liga Premier de Rusia.

En el caso de Yoshan, el delantero regresó al Deportivo Pasto después de que se cayera esa negociación con el Ajmat Grozni. Sin embargo, el jugador que sí saldrá del equipo volcánico para el exterior es una de las grandes joyas de la cantera del elenco pastuso y de todo el balompié de Colombia. Se trata del futbolista de 20 años, Jaider Victoria.

JAIDER VICTORIA SERÁ NUEVO JUGADOR DE BANFIELD

Argentina es un gran país para mostrarse en Sudamérica y saltar a Europa. Así pasó con James Rodríguez en Banfield y lo mismo podría pasar con Jaider Victoria, volante de 20 años que ha tenido experiencia en el Deportivo Pasto y que ya ha hecho parte de la Selección Colombia Sub-20.

Le puede interesar: Deportivo anunció a su nuevo directo técnico

No era coincidencia que Banfield estuviera interesado, pues, el mediocampista estuvo anteriormente en el radar de otros clubes como Godoy Cruz en Argentina. De hecho, hace algunos meses estuvo a nada de convertirse en nuevo jugador del elenco mendocino.

En ese momento que llegó la oferta también había intereses de clubes en Brasil como el América y en Europa con el Estrela Amadora de Portugal como las posibilidades. Jaider Victoria volvió a estar en el radar de Argentina y, de acuerdo con Felipe Sierra, el volante ya llegó a un acuerdo verbal con Banfield. Llegará en calidad de cedido con una opción de compra.

Banfield puede ser un comienzo ideal para Jaider Victoria con la posibilidad de saltar a otros clubes en caso de que le vaya bien. La adaptación no sería compleja, pues se encontrará con otros compatriotas como Danilo Arboleda y Neyder Moreno.

Lea también: Neymar suma nuevo problema en Fecha FIFA y Mundial: Ancelotti no lo convocaría

En su experiencia como jugador del Deportivo Pasto, el volante suma apenas dos partidos disputados, uno de la Copa BetPlay y otro en la Liga BetPlay 2025-II. Si le va bien en Banfield, seguramente el ‘Taladro’ pagaría la opción de compra para asegurar el fichaje.