La Liga Betplay 2026 arrancó de buena manera, con bastantes sorpresas, no solamente en cuanto a lo deportivo, ya que se ven movimientos en la tabla de posiciones que comandan equipos como Pasto o Internacional de Bogotá, sino también por los cambios estructurales que se hacen en la interna de las instituciones.

En los últimos años se han visto bastantes cambios en los banquillos técnicos, en las plantillas de jugadores, pero también en las mesas directivas de los clubes, principalmente por crisis económicas, tal como ocurrió con Cali, Pereira, etc. Aunque habría un equipo que entró en estos planes de venta a pesar de no estar pasando por un mal momento, Águilas Doradas, del cual en su momento se habló sobre la respectiva venta, pero la presidenta del club dio un parte de tranquilidad al respecto.

Presidenta de Águilas confirmó que el equipo no está en venta por el momento

Deportivo Cali fue uno de los últimos protagonistas que confirmó este viernes 22 de agosto la venta de la mayoría de sus acciones y lo que será un cambio estructural para el futuro del club. Por medio de un comunicado se hizo oficial que el elenco vallecaucano será parte ahora de la estructura financiera del Grupo IDC, empresa extranjera que presentó una oferta por el equipo.

Esta misma situación ocurrió con Deportivo Pereira, Pasto también atravesó por una crisis que los obligó a tomar medidas al respecto, y Águilas Doradas tenía los mismos planes por una serie de complicaciones internas entre los dueños del equipo antioqueño.

"Vendamos, este estrés, esta angustia, mi hermana tan enferma, pero al final la venta no se dio, este año retomó, pero realmente mi hermano es un apasionado del fútbol y yo siempre le digo no vas a vender porque a ti esto te gusta. Ahora está Tomás y estamos todos involucrados y nos encanta, sobre todo el tema de cambiar el proyecto de vida de un jugador. Uno quisiera vender de pronto, pero no hay compradores que se acomoden a lo que nosotros queremos y también tenemos el deseo de no partir del sector del fútbol".

¿Cómo le ha ido a Águilas Doradas en la Liga Betplay 2026?

El equipo comandado por Juan David Niño mantiene un ritmo bastante irregular en el arranque del torneo local, ya que cuenta con un rendimiento deportivo de tres victorias, tres empates y tres derrotas, lo que está dejando al club justo en la casilla 13 con 12 unidades.