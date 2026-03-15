Este domingo 15 de marzo se completan los partidos de la fecha 11 en la presente edición de la Liga BetPlay, donde uno de los partidos que de esta jornada era protagonizado por el América de Cali y el Deportes Tolima, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Un partido parejo que tuvo emociones desde los primeros minutos, América presentó grandes chances de anotar, pero fue a los 12 cuando el equipo ‘Pijao’ abrió el marcador gracias a un gol de Adrián Parra, quien recibió una asistencia de Jersson González tras una buena recuperación de balón cerca al área del cuadro escarlata.

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Así fue el partido entre América y Tolima

El equipo dirigido por el técnico Lucas González empezó con ‘pie derecho’ este partido, colocándose arriba en el marcador y buscando acercarse más al arco de Jean Fernandes para aumentar la ventaja, incluso, pudo ponerse 2-0 con un penalti a favor sancionado antes de acabarse el primer tiempo, sin embargo, el arquero del América atajó el remate de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres.

En el segundo tiempo, el equipo americano buscó el empate en el compromiso y tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de Neto Volpi, haciendo méritos para lograr el 1-1, que llegaría gracias a un cabezazo de Mateo Castillo, que de ‘palomita’ impactó el balón celebró la anotación al minuto 56.

¿Cómo terminó el partido entre América y Tolima?

El equipo de David González, que ya había presentado un gol anulado a Jan Lucumí por un fuera de lugar, buscó nuevamente subir sus líneas para encontrar la anotación de la victoria, sin embargo, pasó susto cuando el juez central decretó un nuevo penalti a favor del Tolima, acción que fue analizada por el VAR, que llamó al árbitro para revisar la jugada que finalmente no fue sancionada.

El partido no cesó su intensidad y los dos equipos no buscaron el gol del triunfo, sin embargo, no se presentaron más emociones de gol y el partido terminó empatado 1-1.

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