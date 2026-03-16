Revelan el arquero de Liga BetPlay que quería IDV en lugar de Aldair Quintana

El mercado de fichajes en Sudamérica dejó un movimiento llamativo que involucra a Aldair Quintana, quien finalmente fue transferido desde Atlético Bucaramanga hacia Independiente del Valle, pero el club ecuatoriano inicialmente tenía en carpeta a otro guardameta de la Liga BetPlay.

Alejandro Rodríguez estuvo en el radar de Independiente del Valle

De acuerdo con información revelada por el periodista Alfonso Morales Movilla, IDV evaluó primero la posibilidad de fichar a Alejandro Rodríguez, portero de Deportivo Cali.

La información fue difundida por el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde explicó detalles de la decisión que terminó inclinando la balanza a favor del arquero que militaba en Bucaramanga.

Según señaló Alfonso Morales Movilla, “por características puntuales y por costos, el ex guardameta de Bucaramanga gana la partida”, lo que terminó definiendo la negociación en favor de Aldair Quintana.

De esta manera, el conjunto ecuatoriano cerró la incorporación del experimentado arquero colombiano, quien llega tras mostrar un buen rendimiento reciente en el fútbol profesional colombiano.

En términos de edad, el arquero del Deportivo Cali cuenta con 25 años, mientras que Aldair Quintana tiene 31, aunque su actualidad deportiva terminó pesando más en la decisión final del club ecuatoriano.

¿Cuánto pagó Independiente del Valle por Aldair Quntana?

La operación se concretó finalmente por una cifra cercana a 350 mil dólares, monto que permitió sellar la transferencia del portero desde Atlético Bucaramanga hacia Independiente del Valle.

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La necesidad de fichar un arquero surgió en el equipo ecuatoriano debido a la lesión de Guido Emanuel Villar, quien venía siendo uno de los guardametas más destacados de la primera división del fútbol de ese país.

Así, tras evaluar varias alternativas en el mercado, Independiente del Valle terminó apostando por la experiencia de Aldair Quintana, dejando en segundo plano la posibilidad de fichar al joven portero de Deportivo Cali.