Deportivo Pasto cerró la fase todos contra todos de la Liga BetPlay con derrota al ser superado en la fecha 19 por Junior de Barranquilla en condición de visita con marcador de 3-4.

Con este resultado, el equipo nariñense perdió la ventaja deportiva de cerrar los duelos de los playoffs en condición de local.

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Nueva polémica de Jonathan Risueño

Jonathan Risueño, director técnico de Deportivo Pasto, volvió a ser protagonista de un partido de la Liga BetPlay, pero no por aspectos futbolistas, si no que por su comportamiento.

Desde Barranquilla se denunció que el entrenador del cuadro volcánico tuvo comportamientos inapropiados con la hinchada 'rojiblanca'.

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Según se detalló, Risueño pateó en un momento del partido una botella que tomó dirección hacia la tribuna.

Adicionalmente, el estratega protagonizó una discusión con José María Pazo, integrante del cuerpo técnico de Junior.

Finalmente, algunos aficionados aseguraron que Risueño escupió hacia un sector de la tribuna occidental del estado Romelio Martínez al término del partido, cuando se dirigía hacia el vestuario.

Así se jugarán los playoffs de la Liga BetPlay

Llave A

Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional

Llave B

Deportivo Pasto Vs Deportes Tolima

Llave C

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Llave D

Once Caldas Vs Junior