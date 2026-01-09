Nueva salida en Nacional: Marino será nuevo jugador de Boca

Después de semanas marcadas por idas y vueltas, tensiones internas y negociaciones complejas, el futuro de Marino Hinestroza quedó finalmente definido. El extremo colombiano, una de las figuras recientes de Atlético Nacional, dará el salto al fútbol argentino para afrontar un nuevo desafío en su carrera profesional.

La operación, que parecía estancada en varios momentos, terminó destrabándose gracias a concesiones de todas las partes involucradas. Nacional, Boca Juniors y el entorno del jugador encontraron un punto de equilibrio que permitió cerrar una transferencia de alto impacto para el mercado sudamericano.

Acuerdo total entre Nacional y Boca

Atlético Nacional aceptó finalmente las condiciones para concretar la venta de Hinestroza, entendiendo que la continuidad del futbolista ya no era viable en el actual contexto. El interés firme de Boca y la postura del jugador terminaron inclinando la balanza a favor de la salida.

Según revelaron periodistas cercanos a la negociación, Felipe Sierra o Julián Capera, el acuerdo se cerró por una cifra superior a los cinco millones de dólares. Para facilitar la operación, Nacional adquirió el 50 % restante de los derechos deportivos que aún pertenecían al Columbus Crew, lo que permitió negociar la ficha completa con el club argentino. El equipo verdolaga, además, conservará un 20 % de una futura venta.









Contrato largo y rol clave en el Xeneize

Marino Hinestroza firmará un contrato por cuatro temporadas y quedará vinculado a Boca Juniors hasta diciembre de 2030. En el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda lo ven como una pieza importante para potenciar el frente ofensivo, especialmente por su desequilibrio y velocidad por las bandas.

El jugador viajará en las próximas horas a Buenos Aires para cumplir con los exámenes médicos y estampar su firma. De no mediar inconvenientes, podría sumarse rápidamente al plantel que iniciará el año futbolístico con un amistoso internacional ante Millonarios, el próximo 14 de enero en La Bombonera.

Con el acuerdo cerrado, se pone punto final a una de las novelas más largas del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. Marino Hinestroza dará un salto importante en su carrera y se convertirá en el jugador colombiano número 18 en vestir la camiseta de Boca Juniors. Para Nacional, la operación representa una venta significativa; para Boca, la apuesta es clara: talento joven con proyección y presente inmediato.