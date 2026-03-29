Nuevas cuentas de Deportivo Cali para meterse a los ocho de la Liga BetPlay

Deportivo Cali mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de local en la fecha 14 a Deportivo Pereira con marcador de 1-0.

Con la victoria, el conjunto 'azucarero' llegó a 19 puntos para ubicarse en la décima posición del campeonato.

Cuentas de Deportivo Cali para clasificar en Liga BetPlay

Al llegar a 19 unidades, Deportivo Cali deberá sumar entre 10 y 11 puntos de los 15 que aún tiene en juego en el certamen.

Para aspirar a un lugar en el grupo de los ocho, el cuadro azucarero tendría que llegar a 29 o 30 unidades.

Como local, Cali chocará con Llaneros y América, mientras que en condición de visita jugará contra Junior, Boyacá Chicó y Tolima.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 27 puntos

2. Deportivo Pasto - 27 puntos

3. Deportes Tolima - 23 puntos

4. Once Caldas - 23 puntos

5. Junior - 22 puntos

6. América - 21 puntos

7. Internacional - 21 puntos

8. Millonarios - 20 puntos

------------

9. Bucaramanga - 19 puntos

10. Deportivo Cali - 19 puntos

11. Águilas Doradas - 19 puntos

12. Santa Fe - 18 puntos

13. Llaneros - 16 puntos

14. Fortaleza - 14 puntos

15. Medellín - 13 puntos

16. Cúcuta - 11 puntos

17. Alianza - 11 puntos

18. Jaguares - 11 puntos

19. Boyacá Chicó - 8 puntos

20. Pereira - 6 puntos

Calendario que le queda a Deportivo Cali en la Liga BetPlay

Fecha 15

Junior Vs Deportivo Cali

Fecha 9 - partido aplazado

Deportivo Cali Vs Llaneros

Fecha 17

Boyacá Chicó Vs Deportivo Cali

Fecha 18

Deportivo Cali Vs América

Fecha 19

Tolima Vs Deportivo Cali