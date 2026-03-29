Nuevas cuentas de Deportivo Cali para meterse a los ocho de la Liga BetPlay

Deportivo Cali mantuvo vivas sus opciones de meterse al grupo de los ocho de la Liga BetPlay, después de derrotar en condición de local en la fecha 14 a Deportivo Pereira con marcador de 1-0.
Con la victoria, el conjunto 'azucarero' llegó a 19 puntos para ubicarse en la décima posición del campeonato.
Cuentas de Deportivo Cali para clasificar en Liga BetPlay
Al llegar a 19 unidades, Deportivo Cali deberá sumar entre 10 y 11 puntos de los 15 que aún tiene en juego en el certamen.
Para aspirar a un lugar en el grupo de los ocho, el cuadro azucarero tendría que llegar a 29 o 30 unidades.
Como local, Cali chocará con Llaneros y América, mientras que en condición de visita jugará contra Junior, Boyacá Chicó y Tolima.
Tabla de posiciones Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 27 puntos
2. Deportivo Pasto - 27 puntos
3. Deportes Tolima - 23 puntos
4. Once Caldas - 23 puntos
5. Junior - 22 puntos
6. América - 21 puntos
7. Internacional - 21 puntos
8. Millonarios - 20 puntos
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9. Bucaramanga - 19 puntos
10. Deportivo Cali - 19 puntos
11. Águilas Doradas - 19 puntos
12. Santa Fe - 18 puntos
13. Llaneros - 16 puntos
14. Fortaleza - 14 puntos
15. Medellín - 13 puntos
16. Cúcuta - 11 puntos
17. Alianza - 11 puntos
18. Jaguares - 11 puntos
19. Boyacá Chicó - 8 puntos
20. Pereira - 6 puntos
Calendario que le queda a Deportivo Cali en la Liga BetPlay
Fecha 15
Junior Vs Deportivo Cali
Fecha 9 - partido aplazado
Deportivo Cali Vs Llaneros
Fecha 17
Boyacá Chicó Vs Deportivo Cali
Fecha 18
Deportivo Cali Vs América
Fecha 19
Tolima Vs Deportivo Cali