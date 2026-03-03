Nuevo concierto complicaría a Nacional en su próximo partido de liga

Atlético Nacional pasa la página de la derrota ante Tolima y ya palpita lo que será el importante duelo ante Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, partido único en el Estadio Atanasio Girardot que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo y que ofrecerá un cupo a la fase de grupos del torneo internacional.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias, que podría quedar en la cuerda floja ante un resultado negativo contra Millonarios, no debe descuidar la liga local, pues una situación extradeportiva complicaría el desarrollo de su próximo partido ante Águilas Doradas.

Concierto en la cancha de Águilas Doradas previo al duelo contra Nacional

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín donde Águilas Doradas está jugando sus partidos en condición de local, será el recinto que acogerá un concierto de música electrónica programado para el miércoles 4 de marzo.

El comunicador advierte que el evento podría complicar el estado de la cancha y posteriormente el buen desarrollo del juego entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, partido programado para el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 4 de la tarde.

