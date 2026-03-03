Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Atlético Nacional

Nuevo concierto complicaría a Nacional en su próximo partido de liga

El equipo ‘verdolaga’ debe dos partidos para quedar al día en el calendario de la liga.
Daniel Orlando Torres Forero
Atlético Nacional
Futbolistas de Atlético Nacional - 2026 // X: @nacionaloficial

Atlético Nacional pasa la página de la derrota ante Tolima y ya palpita lo que será el importante duelo ante Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, partido único en el Estadio Atanasio Girardot que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo y que ofrecerá un cupo a la fase de grupos del torneo internacional.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias, que podría quedar en la cuerda floja ante un resultado negativo contra Millonarios, no debe descuidar la liga local, pues una situación extradeportiva complicaría el desarrollo de su próximo partido ante Águilas Doradas.

Lea también: Nacional advierte a Millonarios: habrá inmenso ‘refuerzo’ para la Sudamericana

Concierto en la cancha de Águilas Doradas previo al duelo contra Nacional

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín donde Águilas Doradas está jugando sus partidos en condición de local, será el recinto que acogerá un concierto de música electrónica programado para el miércoles 4 de marzo.

El comunicador advierte que el evento podría complicar el estado de la cancha y posteriormente el buen desarrollo del juego entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, partido programado para el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 4 de la tarde.

Espere pronto más información...

En esta nota

Atlético Nacional Águilas Doradas Liga Betplay Medellín Diego Arias