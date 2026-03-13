Nuevo parte médico de ‘Chicho’ Arango: ¿jugará este semestre con Nacional?

Atlético Nacional se alista para lo que será la fecha 11 de la presente Liga BetPlay, el equipo verde de Antioquia jugará este viernes 13 de marzo contra Llaneros a las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot, recinto al que vuelve tras las victorias contra Águilas Doradas y Junior de Barranquilla.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias, quien recibió un espaldarazo de las directivas y sigue en el cargo tras la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana ante Millonarios, recibió una buena noticia desde el departamento médico sobre el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango.

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Nuevo parte médico sobre ‘Chicho’ Arango

El equipo ‘verdolaga’ anunció recientemente su convocatoria para el duelo contra Llaneros y además dio a conocer el parte médico de dos de sus futbolistas, uno de ellos el delantero Cristian Arango, quien recordemos sufrió una luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral en el partido de liga contra Águilas Doradas que se llevó a cabo el pasado 7 de marzo.

Por fortuna, la evolución del atacante de 31 años ha sido satisfactoria y está programado para iniciar entrenamientos con el grupo desde el domingo 14 de marzo, jugador que recordemos recibió protocolo de manejo FIFA por conmoción cerebral tras el fuerte golpe que recibió en su cabeza y que generó alarmas en Atlético Nacional.

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¿Cuándo volverá ‘Chicho’ Arango a jugar con Nacional?

El club no dio detalles de una fecha estimada sobre el regreso del delantero antioqueño, sin embargo, como la evolución ha sido satisfactoria los tiempos estimados previamente se podrían acortar, teniendo en cuenta que le daban a Cristian algo más de un mes afuera de las canchas.

Por otro lado, el club paisa informó que el centrocampista Juan Manuel Zapata sufre una fatiga muscular en el isquiotibial de su muslo derecho y no estará ante Llaneros, dejando su regreso a las canchas dependiendo de la evolución que tenga en el proceso de recuperación.

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